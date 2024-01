Odpadki z gradbišča zapora v Dobrunjah na nezakonito odlagališče

Material z gradbišča novega zapora Dobrunje odlagajo na travnik v neposredni bližini hiš na Litijski cesti. Inšpektorat za okolje je že novembra ugotovil, da gre za nezakonito odlagališče, in odredil njegovo odstranitev. Po naših informacijah so odpadke in material iz zapora tja vozili še do prejšnjega tedna.