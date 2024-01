Stečajni upravitelj tekstilnega podjetja Moda Mi&Lan Drago Dubrovski je danes povedal, da so zjutraj večini delavk in delavcev razdelili odpovedi, odpuščeni pa so se že pogovarjali o prezaposlitvi v druga podjetja. »Je nekaj takih podjetij, ki bi potrebovala te delavce, in njihovi predstavniki so prišli na neformalen obisk. Mogoče bo kakšno novo delovno razmerje sklenjeno kje drugje,« je dodal. Štiri odpovedi – gre za zaposlene v računovodstvu, kadrovski službi in varovanju – so zaradi potreb stečajnega postopka zadržali, je še povedal.

Bodo ostali brez decembrske plače?

Zavod RS za zaposlovanje je medtem delavcem že razdelil termine, kdaj naj se oglasijo in prijavijo na zavodu. Delavci imajo od danes 15 dni odpovednega roka, v začetku februarja pa se bodo lahko prijavili v evidenco brezposelnih. Kaj bo z neizplačanimi plačami, se še ne ve, treba bo počakati na podatke o stečajni masi, je povedal Dubrovski. Podjetje namreč delavcem ni izplačalo decembrskih plač. Dubrovski bo v podjetju znova v torek, ko bodo analizirali, ali je mogoče kakšna dela še dokončati. V tem primeru bi za to potrebne delavce v okviru odpovednega roka poklicali nazaj. »Je pa vprašanje, ali bo to sploh mogoče, saj ima družba odklopljene telefone, nima kurilnega olja, ne vemo, ali ne bodo danes zaradi neplačevanja odklopili elektrike ... Grozijo vsi dobavitelji, saj jim niso bili poplačani stari računi. Mi pa še nimamo take stečajne mase, da bi lahko kar koli plačali,« je sklenil Dubrovski.

Glavni razlog za stečaj »pomanjkanje kadra «

Predlog za začetek stečaja je vložila družba. Kot je pred tem povedal Joc Pečečnik, ki je prek svojega podjetja Elektronček lansko poletje postal 80-odstotni lastnik družbe Moda Mi&Lan, je bil glavni razlog za takšno odločitev pomanjkanje kadra. V podjetje so po Pečečnikovih besedah vložili skoraj dva milijona evrov.