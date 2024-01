Čeprav je senat ptujskega sodišča, ki zaradi pomoči pri umoru Kidričana Andreja Kirbiša sodi Kristijanu Slodnjaku, lastniku podjetja Slofin v stečaju, že zdavnaj končal zasliševanje prič, sojenju še ni videti konca. Sodnica Bernarda Galun, ki predseduje petčlanskemu senatu, namerava izpeljati vsaj še devet narokov. Razpisala jih je do 7. marca.

Glede na trenutni tempo sojenja, na katerem sodišče bere izsledke prikritih policijskih ukrepov zoper Slodnjaka, predvaja posnetke njegovih (telefonskih) pogovorov, ki so jim policisti tajno prisluškovali, in tudi tiste, ki jih je Slodnjak posnel sam in izročil policiji, se utegne sojenje še bolj zavleči. Obramba si namreč za komentiranje videnega in slišanega vzame toliko časa, da sodišču na narokih, ki praviloma trajajo več kot pet ur, ne uspe izvesti prav veliko dokazov.

Senat obrnil ploščo

Pred dvema tednoma, ko se je odvetnik Andrej Kac ob izvajanju dokazov ponovno spustil v komentiranje dela preiskovalcev, ki da se po njegovem niso zadostno poglobili v primer in so njegovo stranko izbrali za grešnega kozla, se je zdelo, da bo sodnica to jaro kačo prekinila. Odvetniku je namreč odvzela besedo in mu s sklepom prepovedala vsako nadaljnjo vsebinsko presojo izvedenega dokaza. Razložila mu je, da so njegova izvajanja stvar zaključnega govora, in ga opozorila, naj ne zavlačuje postopka.

Minuli teden, ko je odvetnik komentiranje ugotovitev policije nadaljeval in je višja tožilka Janja Bernard Korpar takšnemu načinu nasprotovala, je predsednica senata presenetila. Pretekli sklep, s katerim je obrambi vzela besedo, je preklicala. »V smeri zagotavljanja načela kontradiktornosti postopka, ki ga procesna zakonodaja omenja na več mestih, in v smeri zadostitve določilu v zakonu o kazenskem postopku (ZKP), ki jasno določa pravico vseh strank postopka do podaje pripomb na izvedbo vsakega dokaza posebej, ugotavljam, da zagovornik obtoženega s takšnim načinom v ničemer ne prispeva k zavlačevanju postopka,« je odločila predsednica senata in se ob tem sklicevala na dva primera v sodni praksi, kjer je sodišče zavzelo stališče, da mora biti strankam v postopku omogočeno komentiranje izvedenih dokazov neposredno po njihovi izvedbi, torej da ta ocena ni pridržana do končne besede.

Preklic sklepa, zaradi katerega se je Slodnjak pred dvema tednoma tako hudo razjezil, da se je vklenil in pravosodna policista pozval, naj ga odpeljeta nazaj v pripor, češ da v tej farsi ne namerava več sodelovati, je obtoženi izkoristil za nove kritike dela tožilstva in policije, pa tudi za izliv ljubezenskih čustev do svoje žene Branke Slodnjak, ki se je ujela v prisluhe zoper njega.