Osemurna pot z vlakom iz Maribora v Ljubljano

Samo tole bi zapisal ob rob težavam Slovenskih železnic (SŽ) na liniji Maribor–Ljubljana, kjer so ta konec tedna potrebovali za pot kar 8 (osem!) ur. Glede izjave direktorice SŽ, da so klicali dva avtobusna prevoznika in da sta potrebovala za to, da gresta iskat potnike vlaka v okvari, tri ure, je treba povedati, da SŽ najema samo takšne avtobusne prevoznike, ki so do okolja prijazni in imajo avtobuse na parni pogon – tako kot so imeli nekoč lokomotive. In zato so potrebne tri ure, da najprej voznik najde kurjača, nato pa ta začne sekati drva za podkuriti. Ker seveda nihče ni pričakoval, da bodo morali voziti tudi pozimi. In ko nasekajo dovolj drv, je problem, ker ne najdejo vžigalnika. No, končno, ko najdejo še to in zakurijo ogenj, se v uri in pol nabere v kotlu avtobusa dovolj pare, da lahko odpeljejo.