Filatelija: Nove slovenske znamke

V petek, 26. januarja, izide prvi letošnji sklop slovenskih priložnostnih in rednih znamk. Razen ene so vse v štiribarvnem ofsetu natisnili v zagrebški AKD. Izid spremlja Bilten št. 149, v katerem sta objavljena vabilo za predlaganje motivov znamk v letu 2026 in anketa za izbor najlepše znamke lanskega leta.