Spalniki Slovenskih železnic

Minulo soboto so se potniki v Mariboru ob 17.40 vkrcali na vlak proti Ljubljani. V prestolnico so prispeli v nedeljo zjutraj ob 1.40, po osmih urah potovanja in le šesturni zamudi. Veseli smo, da so s tem Slovenske železnice dosegle pomemben rekord v že dlje časa trajajočem tekmovanju, kako na slovenskih tirih pridelati največjo zamudo. Veseli nas tudi, da potnikom med čakanjem v mrzlem vlaku niso ponudili posebne pomoči, niti družini z enomesečnim otrokom, češ da nihče ni prosil za pomoč, saj so bili vsi potniki oblečeni, in da je otrok tako in tako spal.