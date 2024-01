#intervju Polona Maher, kiparka: Subtilna igra materialov, senc

Polona Maher je kiparka in likovna pedagoginja, njeno delo je razpeto med ti dve področji, ki pa se ji organsko povezujeta. Po študiju v Italiji je veliko razstavljala v Ljubljani, po vrnitvi v Maribor in vključitvi v pedagoško delo pa na različnih skupinskih in samostojnih razstavah. Pomembnejše samostojne razstave je imela na Ptuju, v Bologni, Brescii, Berlinu. Njena dela so shranjena v domačih in tujih zbirkah, od Umetnostne galerije Maribor do Gallerie Civica Verona. Zadnjo veliko razstavo je imela v avstrijski Lipnici.