Quintessentially je po domače povedano klub za bogate, ki želijo doživeti nekaj več. Svojim članom omogoča dostop do najbolj ekskluzivnih storitev, dogodkov in destinacij.

Zgodba se je pravzaprav začela tako, da je trojica ustanoviteljev začela razmišljati o tem, da tujci, ki se preselijo v London, ne vedo, katere so najboljše restavracije in najboljši klubi. In tako so svoje poznavanje mesta začeli tržiti. Ker je povpraševanje po teh storitvah sunkovito naraslo, so uvedli franšizni sistem, in tako je Quintessentially v nekaj letih postal največji globalni concierge klub na svetu. Po desetih letih je sledila še ena velika revolucija, ker so člani kluba hoteli še več. Denimo najboljše zdravniške ali kozmetične storitve, frizerje, inštruktorje, srečanja z raznimi zvezdniki … Zato pravimo, da je Quintessentially danes edini lifestyle menedžment klub na svetu, s tem da naša pisarna skrbi za člane z vsega sveta, hkrati pa servisiramo člane iz regije, ki potrebujejo našo asistenco doma ali v tujini. Podjetje Quintessentially za jugovzhodno regijo, ki pokriva vse države tega območja, od Slovenije do Albanije, je sicer registrirano v Sloveniji, glavna pisarna kluba za to regijo pa je v Zagrebu, ker gre v poletnih mesecih največ naših članov dopustovat na Hrvaško.

Kakšne storitve pravzaprav ponujate svojim članom?

Če že 20 let hodiš na počitnice na Pag, naših storitev ne boš potreboval. Če pa bi rad jadral ob Deviških otokih in tam najel jadrnico, če bi želel raziskovati Amazonijo, Japonsko, New York skupaj z otroki, če bi rad šel na že razprodano finale lige prvakov ali na koncert Taylor Swift, pa že potrebuješ našega svetovalca, ker vseh stvari pač ne dobiš več na spletu. Veliko zanimanja je za obiske najbolj ekskluzivnih sejmov, potovanja, rezervacije sob, avtomobilov, najeme jaht, helikopterjev, manjših letal in seveda za rezervacije v restavracijah, posebej tistih, v katerih so mize razprodane pol leta ali več vnaprej. Prek nas lahko dobijo mizo veliko prej, ker smo v navezi z lastniki ali menedžerji teh restavracij. Ravno to je naša dodana vrednost, ki se jo plača. Beseda Quintessentially odpre marsikatera vrata, ki so bila prej zaprta, ker imamo v klubu 20 sestrskih podjetij, ki pokrivajo praktično vse, od izobraževanja in zdravstva do komunikacij, nabave torbic znamk, kot so Chanel, Dior, Gucci ali Hermes, cigar ali najboljših vin ter žganih pijač. Za vstopnice za Taylor Swift je bilo denimo takšno povpraševanje, kot ga ne pomnim.

Pa so vsi vaši člani prišli na koncert?

Seveda. Vključno s hoteli, prevozi in vsemi drugimi rezervacijami v restavracijah in podobno.

Koliko je pravzaprav članov kluba iz jugovzhodne regije?

O številu članov ne govorimo, je pa tako, da imamo dve vrsti članov, individualne in korporativne, med katerimi so razne banke in druga podjetja. Individualni člani iz regije pa so najvplivnejše družine Balkana in seveda lastniki uspešnih podjetij.

So med člani tudi Slovenci?

Seveda. A o tem, kdo so in koliko jih je, seveda ne morem govoriti.

Kako poteka včlanitev v klub elite? Kolikšna je vpisnina?

Imamo tri različne cenovne nivoje vpisnine. Osnovna vpisnina znaša 8000 funtov na leto in članu omogoča, da dobi svojega lifestyle menedžerja. Naslednja stopnja je že bolj prilagojena in deluje tako, da z vami sodelujejo proaktivno, tretja, najvišja in najdražja stopnja, ki stane 17.000 funtov, pa ponuja to, da z vami delujejo trije lifestyle menedžerji, ki si jih lahko izberete v treh različnih državah, in vam vodijo praktično vse. Načrtujejo družinska potovanja, nakupujejo darila za družinske člane ali poslovne partnerje, urejajo vstopnice za najbolj ekskluzivne dogodke, ki niso za širšo javnost, skratka, uresničijo vam vse, kar si želite.

Čisto vse?

Načeloma. Lahko bi rekla, da je uresničitev želja 98-odstotna. Če so seveda legalne narave.

Kaj pa ostala dva odstotka?

Spomnim se primera, ko so tri zelo močne družine iz različnih držav na Balkanu šle na neko srečanje v Berlinu in so želeli jesti v določeni restavraciji, vendar jo je za tisti dan – bilo je pred božičem – zakupil BMW. V takšnem primeru seveda želje ne moremo uresničiti. Lahko pa ponudimo drugo opcijo. V vsakem primeru zadevo uspešno zaključimo.

Obstajajo tudi primeri, da bi nekdo rad spoznal kakšno slavno osebo iz sveta filma, glasbe, športa, politike?

Zelo znan hrvaški komik si je močno želel spoznati nekega ameriškega komika in smo ga povezali z njim. Imeli smo tudi Slovenca, ki si je želel iti na podelitev oskarjev, in nekoga, ki si je želel iti na dobrodelno večerjo, ki jo v Cannesu v času filmskega festivala prireja Leonardo DiCaprio.

Bi lahko uredili tudi brcanje žoge z Ronaldom ob njegovem bazenu, mogoče tudi čaj ali džintonik z angleškim kraljem, glede na to, da je šef agencije kraljičin nečak?

Načeloma da. A koliko bi to stalo, je težko oceniti.

Dobivate tudi želje in zahteve bolj bizarne narave?

Imeli smo primer, ko je naš član pozabil izjemno drago violino na letališču v Splitu. In smo jo našli, pri nekem taksistu. Ker je bila njena vrednost več sto tisočakov, smo morali nekoga poslati v Split, da jo je odkupil in prevzel, nato smo jo poslali v Zagreb in od tam naprej v London. Večkrat so zanimivi tudi pripetljaji z arabskimi šejki, ki imajo sicer množice lastnih asistentov. Ko pridejo v Dalmacijo, si pogosto zaželijo iti na lov. Na Mljetu se je zgodilo, da smo jim v sodelovanju s tamkajšnjim lovskim društvom uredili vse, od dovolilnic do oblek in orožja, ter jim povedali, da jih pridemo ob petih zjutraj iskat na jahto in jih odpeljemo na lokacijo, pa so rekli, da pred enajsto ne gredo s svoje ladje. Ampak lovi se lahko izvedejo samo zgodaj zjutraj. Tako potem pade v vodo ogromno nekega dela, usklajevanja.

Je tudi kaj povpraševanja po zmenkih z žensko ali moškim v slogu filma Nespodobno povabilo?

Naša regija ni tako bogata, če se malce pošalim na račun te teme. Se pa zgodi, da nas kdo kdaj vpraša, v katerem klubu ali lokalu so najlepše hostese. V Beogradu se mi je nekoč zgodilo, da je tuje podjetje, ki je organiziralo dogodek, poizvedovalo po določenem tipu hostes. Ampak izpolnitve takšnih želja nikdar ne prevzamemo, ker se s tem ne ukvarjamo.

Svoje člane obveščate o raznih ekskluzivnih dogodkih. Med drugim smo lahko te dni v vašem napovedniku prebrali, da v februarju ponujate tudi potovanja in vstopnice za pariški, milanski in newyorški teden mode, karneval v Riu de Janeiru, Super Bowl v Las Vegasu, zabavi po podelitvi oskarjev, ki ju organizirata Elton John in Madonna, ter filmski festival v Cannesu, če naštejemo le nekaj iz vaše ponudbe. Koliko je v regiji povpraševanja po teh dogodkih?

Za tedne mode je kar nekaj zanimanja, morda ne toliko iz Slovenije kot iz Hrvaške in Srbije. Tudi za oskarje je kar nekaj interesentov, prav tako za karneval v Riu de Janeiru. Po svetovni prepoznavnosti mu konkurirata le še karneval v Benetkah in Mardi Gras oziroma »debeli torek« v New Orleansu. Zanimanje je seveda tudi za Super Bowl, canski filmski festival, Monaco Grand Prix, Wimbledon, podelitev oskarjev ...

Koliko stane, da prideš na zabavo k Eltonu Johnu ali Madonni po podelitvi oskarjev?

Za zabavo Elton John's Oscars Viewing Party je cena od 28.500 funtov navzgor, v ceno pa so vključeni večerja, koktajli, sodelovanje na dobrodelni dražbi in glasbena presenečenja, ki jih pripravi Elton John. Za obisk zabave revije Vanity Fair, ki velja za najbolj ekskluzivno zabavo po oskarjih, pa je treba plačati od 59.500 funtov navzgor.

Je tudi kaj povpraševanja po potovanjih po Sloveniji ali kakšnih dogodkih v Sloveniji?

Malo. Sem in tja kdo izrazi interes za kakšno kolesarsko turo ali muharjenje v Soči. Tudi če pride kdo iz Madžarske in gre naprej v Italijo, mu mi, na primer, priporočamo ogled Bleda, Bohinja ali kakšnega drugega mesta.