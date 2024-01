Sorodniki petnajstih od približno 130 izraelskih talcev, ki jih pripadniki Hamasa še vedno zadržujejo v Gazi, so se danes v Jeruzalemu sestali z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, poroča izraelski časnik Haaretz. Premier je skušal pomiriti razburjene sorodnike talcev, ki so vse bolj kritični do vlade.

Pred srečanjem s premierjem so prekinili sejo finančnega odbora izraelskega parlamenta in skušali vdreti tudi v glavno dvorano kneseta, a so jim to preprečili varnostniki. »Poslušali nas boste. Ni več odborov, ni več kneseta, obstaja samo ena tema, ki jo morate obravnavati,« je bilo njihovo sporočilo oblastem.

Izraelska vlada vztraja pri nadaljevanju vojne

Izraelska vlada medtem kljub notranjim nesoglasjem vztraja pri dosedanji politiki nadaljevanja vojne. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes napovedal, da bo zapustil vlado, če bo sprejeta odločitev o prekinitvi ognja v Gazi, poroča Haaretz. »Najprej je treba doseči dokončno zmago, da bomo lahko uničili Hamas in pripeljali vse talce nazaj domov. Druge možnosti ni,« je dejal.

Finančni minister Bezalel Smotrič je prav tako menil, da je edini način za vrnitev talcev zmaga v vojni, poroča Haaretz. »Navkljub pritiskom ZDA in drugih moramo pogumno nadaljevati, še povečati intenzivnost vojne ter z vsemi sredstvi pritisniti na Hamas in njihove podpornike v Gazi,« je dejal.

Usoda talcev povzroča vse več razburjenja v izraelski javnosti, sorodniki talcev in njihovi podporniki pa redno protestirajo pred stavbo kneseta in tudi pred Netanjahujevim domom. Pred izraelskim parlamentom se je tudi danes zbralo več deset ljudi, ki so pozivali k odstopu vlade.

Rednim shodom ob koncih tedna, na katerih udeleženci zahtevajo, naj vlada zagotovi izpustitev talcev, so se v zadnjih tednih pridružili demonstranti, ki zahtevajo predčasne volitve. V več mestih po vsej državi se je v soboto na ulicah zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladi. Opozicijska laburistična stranka je ob tem danes vložila predlog za nezaupnico vladi, ki pa v knesetu ni dobil zadostne podpore.

Protivladni protesti, ki so Izrael pretresali večji del leta 2023, so se po napadu Hamasa 7. oktobra ustavili. Politične razprtije so bile odpravljene, saj so se Izraelci poenotili v podpori vladi in vojski v boju proti Hamasu. Toda vojna v Gazi se je prevesila že v četrti mesec in javnomnenjske raziskave kažejo, da podpora Netanjahujevi vladi upada, pozivi k zamenjavi oblasti pa so vse glasnejši.

Izrael še okrepil napade na jugu Gaze

Medtem izraelska vojska nadaljuje bombardiranje Gaze. Najbolj intenzivno je na jugu enklave. Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je v zadnjem dnevu umrlo še 190 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O silovitih spopadih med izraelsko vojsko in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas poročajo predvsem iz Han Junisa, največjega mesta na jugu Gaze. Čeprav se je izraelska vojska osredotočila predvsem na jug, pa se spopadi nadaljujejo tudi na severu, kjer Hamasovi predstavniki poročajo o obstreljevanju v središču mesta Gaza.

V najnovejših spopadih in nasilju je življenje izgubilo še 190 ljudi, skupno pa je vojna terjala že 25.295 smrtnih žrtev. Ranjenih je več kot 63.000, je razvidno iz podatkov ministrstva za zdravje, s katerim upravlja Hamas.

Obstreljevanje se nadaljuje tudi na severu Izraela ob meji z Libanonom, kjer so se ponoči oglasile sirene. Libanonsko šiitsko gibanje je sporočilo, da so ponoči zabeležili več raket na jugu Libanona in da je bil pri tem ubit najmanj en njihov borec.

Ameriški obveščevalci sicer ocenjujejo, da je Izrael doslej ubil od 20 do 30 odstotkov Hamasovih borcev, kar je še vedno precej daleč od njihovega cilja uničenja gibanja, je v nedeljo poročal časnik Wall Street Journal.