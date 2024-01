Trenutni donos desetletne ameriške obveznice se giblje okoli 4,1 odstotka, kar je za približno 0,2 odstotka višje od ravni ob koncu leta 2023. V petek so podatki raziskave univerze Michigan pokazali, da obstaja kombinacija visokega zaupanja potrošnikov in nižjih inflacijskih pričakovanj, kar bi lahko poskrbelo za nižanje zahtevanih donosov pri dolžniških instrumentih. Medtem se je premija italijanskega dolga nad nemškim, ki je ključno merilo tveganja v regiji, skrčila na najnižjo vrednost od pomladi 2022, saj so vlagatelji očitno pohiteli in si zaklenili donose, preden se ECB odloči za rahljanje monetarne politike.

Na trgu surovin in energentov se uresničujejo napovedi, da se bo padanje cen nadaljevalo tudi v letu 2024. Trenutno se cena plina za najkrajšo terminsko pogodbo na nizozemskem vozlišču giblje okoli 27 evrov za megavatno uro. Težave, ki so nastale na Bližnjem vzhodu pri transportu utekočinjenega plina LNG, se za zdaj še ne odražajo v povišanju cen. Pričakovati je, da bodo še naprej počasi upadale, če le ne pride do eskalacije dogodkov v Rdečem morju. Ti dogodki imajo potencialno zelo velik vpliv tudi na ceno nafte, saj zelo veliko ladijskega prevoza poteka skozi Sueški prekop. Podobno kot pri plinu tudi tukaj trenutno ne vidimo bistvenega skoka cen. K temu pripomore tudi ponovni zagon proizvodnje na največjem libijskem nahajališču, ki je zaradi geografske lege neodvisen od transporta skozi Sueški prekop.

Slovenski borzni indeks SBITOP se trenutno giblje v bližini 1300 točk in je od avgustovskega dna pri 1132 točkah pridobil slabih 15 odstotkov. Med družbami, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, lahko izpostavimo Telekom Slovenije in Cinkarno Celje, ki sta v začetku leta sklicala skupščini delničarjev, na katerih bodo glasovali o izplačilu zadržanih dividend. Več informacij o poslovanju v zadnjem četrtletju in rezultatu v letu 2023 bomo dobili ob predstavitvi uradnih poročil, obenem pa, morda še pomembnejše, tudi informacije o pričakovanem poslovanju v prihajajočih mesecih in predvidenem uspehu do konca leta.