»Od vas pričakujem, da pozovete k premirju in si prizadevate za to. Od vas pričakujem, da obsodite izjavo izraelskega premierja Netanjahuja, da zavrača rešitev dveh držav. Od vas pričakujem, da začnete razmišljati o sankcijah proti Netanjahuju in drugim, ki uničujejo možnosti za rešitev dveh držav in mir na Bližnjem vzhodu,« je svoja pričakovanja pred srečanjem z ministri članic EU pojasnil Maliki.

Po njegovih besedah je ključno premirje, saj vsak dan odlašanja pomeni dodatne žrtve med Palestinci. Ob tem je opozoril na težke razmere v Gazi, pa tudi na vse slabše razmere na zasedenem Zahodnem bregu.

Maliki se udeležuje zasedanja zunanjih ministrov EU, v ospredju katerega je bližnjevzhodni konflikt. Pred tem so vodje diplomacij unije govorili tudi z izraelskim zunanjim ministrom Izraelom Kacem, ki je iskal podporo za boj proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.

Izraelski zunanji minister Izrael Kac bo na današnjem srečanju v Bruslju kolege iz članic EU pozval k podpori v boju proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas. Jordanski zunanji minister Ajman Safadi pa je medtem pozval k ukrepanju proti Izraelu zaradi njegovega nasprotovanja rešitvi dveh držav.

Kac je ob prihodu na zasedanje pojasnil, da želi z ministri držav članic EU razpravljati o dveh ključnih zadevah. Pozvati jih namerava k podpori Izraelu pri »uničenju teroristične organizacije Hamas«, je dejal. Poleg tega bo s kolegi iz EU govoril še o prizadevanjih o izpustitvi talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael v začetku oktobra lani.

Izraelski minister v kratki izjavi ob prihodu, med katero ni odgovarjal na vprašanja, ni spregovoril o nasprotovanju izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Jordanski zunanji minister Ajman Safadi je medtem pozval k ukrepanju proti Izraelu zaradi njegovega nasprotovanja rešitvi dveh držav. »Čas je, da se svet postavi na stran miru, pravice ljudi v regiji do življenja v miru, dostojanstvu in varnosti ter ukrepa proti strani, ki nasprotuje temu,« je povedal.

Tudi od kolegov v EU pričakuje, da se bodo postavili na stran miru, mednarodnega prava in pravice, zahtevali prekinitev ognja ter sodelovali pri dobavi zadostnih količin humanitarne pomoči v Gazo in načrtu za zagotovitev miru v regiji. »Vsi vedo, da je edina pot naprej celovit mir na temelju rešitve dveh držav,« je poudaril Safadi.

Borrell in zunanji ministri EU poudarili pomen rešitve dveh držav na Bližnjem vzhodu

Tudu visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in več zunanjih ministrov držav članic unije se je danes zavzelo za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu. »Nehati moramo govoriti o mirovnem procesu, začeti moramo govoriti bolj konkretno o procesu rešitve dveh držav,« je ob prihodu na zasedanje v Bruslju povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU. Kot je dejal, je pripravil celovit pristop k temu. Opisan je v delovnem dokumentu, v katerem so opredeljeni praktični koraki za oživitev bližnjevzhodnega mirovnega procesa.

Dokument po neuradnih informacijah med drugim predvideva čim prejšnjo organizacijo pripravljalne mirovne konference, na kateri bi sodelovali tisti, ki želijo prispevati k miru na Bližnjem vzhodu. Približno sočasno bi organizirali tudi ločeni srečanji z izraelsko in palestinsko stranjo. Na konferenci naj bi obravnavali prvi osnutek mirovnega načrta, okvirni načrt pa naj bi nato pripravili v enem letu. Pogajanja o dokončni vsebini mirovnega načrta bi prepustili stranema, vpletenima v konflikt.

Borrell: »Kakšne rešitve ima v mislih Izrael? Da vsi Palestinci odidejo, da vse pobijejo?

Borrell je medtem v izjavi ob prihodu na zasedanje glede nasprotovanja izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja oblikovanju palestinske države in s tem rešitvi dveh držav poudaril, da se zanjo zavzemajo Združeni narodi in celotna mednarodna skupnost.

»Kakšne druge rešitve imajo v mislih? Da vsi Palestinci odidejo, da vse pobijejo?« je vprašal Borrell.»Miru in stabilnosti ni mogoče zgraditi zgolj z vojaškimi sredstvi,"« je še poudaril pred zasedanjem, na katerem se jim je pridružil tudi izraelski zunanji minister Izrael Kac.

Pomen vzpostavitve izraelske in palestinske države na Bližnjem vzhodu so ob prihodu v Bruselj poudarjali tudi zunanji ministri članic. Vodja nemške diplomacije Annalena Baerbock je dejala, da je rešitev dveh držav edina možna rešitev. »Tisti, ki ne želijo niti slišati o tem, niso predstavili še nobene alternative,« je povedala.

Da je vzpostavitev dveh držav edini način za trajen mir v regiji, je poudarila tudi belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib, katere država trenutno predseduje Svetu EU. Podobno je menil francoski zunanji minister Stephane Sejourne, ki je Netanjahujeve izjave označil za skrb vzbujajoče. »Treba je vzpostaviti palestinsko državo z varnostnimi zagotovili za vse,« je dejal.

Več jih je opozorilo tudi na slabe humanitarne razmere v Gazi, ki jo izraelska vojska silovito obstreljuje vse od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. »Humanitarne razmere ne bi mogle biti slabše,«" je povedal Borrell. O tem je v nedeljo po telefonu govoril s koordinatorko ZN za humanitarno pomoč za Gazo Sigrid Kaag.

Na zasedanju poleg Kaca ločeno sodelujejo še palestinski zunanji minister Rijad al Maliki, zunanji ministri Egipta Sameh Šukri, Savdske Arabije Faisal bin Farhan in Jordanije Ajman Safadi ter generalni sekretar Arabske lige Ahmed Abul Gejt.