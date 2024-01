Asmir Bečarević je na današnji novinarski konferenci v Velenju izrazil skrb, da bodo položnice za ogrevanje februarja še višje kot januarske. Zato po njegovih besedah ne smejo dopustiti, da someščani, ki imajo mesečne prihodke v višini 600 evrov, za ogrevanje plačujejo več kot 300 evrov.

»Odgovornost za tako visoke položnice mora prevzeti predvsem Komunalno podjetje Velenje,« je dejal. Zahteve iniciative morajo biti izpolnjene do konca tega meseca. »Če ne bodo, bomo stopnjevali proteste in državljanske nepokorščine z referendumom, civilnimi tožbami, kazenskimi ovadbami in z blokado Velenja,« je v imenu iniciative napovedal Bečarević.

Bečarević je spomnil, da se je cena toplotne energije v zadnjih letih drastično povišala. Cena toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj je leta 2021 znašala 33 evrov za megavatno uro, danes pa znaša 89 evrov za megavatno uro.

Medtem ko naj bi bil razlog za dvig cen toplote v pomanjkanju premoga na deponiji Premogovnika Velenje, pa je po podatkih Bečarevića tam več kot 700 milijonov ton premoga. Ob tem naj bi občine Šaleške doline leta 2022 od velenjske komunale prejele kar šest milijonov evrov najemnine za uporabo infrastrukture, zato meni, da bi bilo treba ta denar uporabiti za znižanje cene toplotne energije končnim odjemalcem ali celo za ukinitev najemnine.

Iniciativa od komunale zahteva tudi, da zmanjša priključno moč za 30 odstotkov vseh stanovanjskih stavb v Šaleški dolini. Po ocenah iniciative so te v Velenju predimenzionirane in takšne občani ne potrebujejo, zato naj komunala na svoje stroške priključno moč zniža.

Velenjska komunala trdi, da gre za populizem in zavajanje

Predstavniki velenjske komunale se današnje novinarske konference niso udeležili, prav tako jih ne bo tudi na sredinem protestu. Ocenjujejo namreč, da dogodka nista prava priložnost za konstruktiven dialog ter iskanje odgovorov na resna in zahtevna vprašanja.

Kot so navedli v komunali, je iz objav, pod katere je podpisana Ljudska iniciativa Velenje, razvidno, da gre za populizem in zavajanje, s katerima je zlorabljena stiska socialno šibkejših uporabnikov komunalnih storitev. So pa danes predstavnike iniciative ponovno povabili na sestanek.

Velenjski župan Peter Dermol je sicer v petek med drugim napovedal, da bo ta teden velenjska občina z občinskimi svetniki in političnimi strankami uskladila višino toplotnega dodatka, da bi občanom olajšala plačilo položnic za ogrevanje. Z dodatkom, ki je lani znašal 30 evrov na položnico, bodo po njegovih besedah skušali zajeti čim večje število občanov.