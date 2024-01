Kriminalisti PU Maribor so novembra pridržali pet oseb in opravili pet hišnih preiskav. Štiri sumijo kar osmih kaznivih dejanj, med drugim povzročitve splošne nevarnosti, odvzema motornega vozila, poškodovanja tuje stvari in tatvine. Vsi so končali v priporu.

V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da je ista skupina najverjetneje storila še 18 kaznivih dejanj, večinoma požigov, poleg tega naj bi tudi ponarejali dokumente in kradli.

Skupna materialna škoda v vseh 26 primerih povzročenih požarov in eksplozij znaša približno 600.000 evrov.

Motiv naj bi bili izključno objestnost

Kot je novembra ob prijetju osumljencev dejal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, so osumljeni slovenski državljani, stari med 20 in 30 let, s prebivališči na območju Maribora in bližnje okolice. Požige so po ugotovitvah kriminalistov izpeljali tako, da so se ponoči z avtomobili pripeljali na dogovorjen kraj, kjer so razbijali stekla vozil in vanje odvrgli eksplozivno telo, to pa je skupaj s peno in vnetljivimi tekočinami povzročilo eksplozijo in požar.

Njihov motiv je po doslej znanih podatkih izključno objestnost, saj so bili kraji požigov izbrani povsem naključno. Med drugim naj bi bili odgovorni za požar v garažni hiši trgovskega centra, požig vozil na parkirnem prostoru mariborskega podjetja, ki se ukvarja s prodajo vozil ter avtobusa v Hočah.