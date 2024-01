Pred smučarskimi skakalci je vrhunec sezone s svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih od četrtka do nedelje na letalnici Kulm v Avstriji. To bo edino svetovno prvenstvo pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (Fis) v letošnjem letu, na katerem bodo podelili kolajne v obliki snežink. Slovenija bo na avstrijskem Štajerskem branila dve kolajni z prvenstva pred dvema letoma v Vikersundu, ko je Timi Zajc osvojil srebrno kolajno med posamezniki (Peter Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc so se na Norveškem zvrstili od četrtega do šestega mesta) in ekipa zlato odličje z rekordno prednostjo 128 točk pred srebrno Nemčijo.

Slovenci niso žalostni, ker so jih prehiteli Avstrijci

Glede na formo, ki so jo slovenski reprezentanti pokazali na prvi poljski turneji, in tradicijo, da so specialisti za smučarske polete, bodo med favoriti tudi na Kumu, kjer je Peter Prevc pred osmimi leti postal svetovni prvak med posamezniki. »Poljska turneja je bila super in odlična popestritev, le termin ni bil najboljši, saj je bila takoj po novoletni. Zelo všeč mi je bil sistem tekmovanja, morda tudi zato, ker smo bili Slovenci v igri za zmago med ekipami. Nismo žalostni, ker so nas zadnji dan prehiteli Avstrijci,« je izpostavil glavni trener slovenske zračne eskadrilje Robert Hrgota, ki včeraj dopoldne na druženju z mediji v smučarski palači v Podutiku ni kazal znakov zaspanosti, čeprav se je ekipa po naporno vožnji iz Zakopanov domov vrnila ob drugi uri zjutraj.

»Ker je vseh pet fantov pokazalo vrhunske skoke, smo mirni glede forme pred svetovnim prvenstvom. Velika želja, ki jo kažejo po letenju, je še dodana vrednost. Upam, da bodo tekmovali povsem sproščeni in zelo motivirani. Vseh pet je sposobnih poleteti na oder za zmagovalce,« je razlagal Hrgota, ki ga bo že pred začetkom bolela glava, saj bodo imeli Slovenci v četrtek v dveh serijah za trening ostre interne kvalifikacije za štiri mesta v kvalifikacijah in nato na tekmi. Podobne izkušnje imam že iz Vikersunda, ko je bilo šest fantov med osmi najboljšimi na treningu, in je moral izločiti dva. »Raje imam takšno izhodišče, ko se moram odpovedati sedmemu in osmemu, kot pa tistemu, ki je 41. in 42. Upam, da bodo vsi v ospredju in bo odločitev čim težja,« je razlagal Hrgota. Pojasnil je, kaj se dogaja s Timijem Zajcem, ki že okreval po slabem počutju, zaradi katerega je izpustil nedeljsko tekmo v Zakopanah. »Nič me ne manjka, morda le malo več samozavesti. Na treningu deluje zelo dobro, tudi v Zakopanah smo dan pred tekmo z njim naredili trening, na katerem je skakal zelo lepo. Le vprašanje je, kdaj se mu bo izšlo na tekmi. Ker zelo rad leti, prav na Kulmu potrjujem potrditev tudi z rezultatom.«

Velenjčan, ki zdaj živi na Gorenjskem, se dobro zaveda, da Slovenija spada v ožji krog favoritov, zato je cilj osvojitev kolajne med posamezniki in z ekipo. »Če bi šli na pot brez pričakovanj, bi bilo dolgčas. Želim si, da bi čim večkrat videl fante poleteti povsem v dolino in bi bili v igro za kolajno. Čeprav so Avstrijci v sijajni formi, so premagljivi. Res bodo na domačem tekmovališču, a Kulm je tudi vsaj malo slovenski. Upam na dober boj, v katerem v igri ne bomo le Slovenci in Avstrijci, ampak tudi ostale države,« je končal Hrgota.

Lanišek: Želim si poletov čez 240 metrov

V slovenski reprezentanci je v središču zanimanja Anže Lanišek, ki si je s tretjim mestom v Zakopanah priskakal lepo popotnico za polete. »Telesna pripravljenost je vrhunska, tudi psihološka je zelo dobra. Bomo videli, kako bo to delovalo na Kulmu. Ne obremenjujem se z rezultatom, ampak je zame najbolj pomembno, da v skokih uživam. Želim si, da bi letel čim dlje, čez 240 metrov in doskočil v telemark. V vsak skok bom vložil maksimum. Seveda na vsaki tekmi želim zmagati, a na prvem mestu je uživanje, ki nato pripelje tudi do dobrega rezultata,« je bil po tradiciji jasen Anže Lanišek, ki ne skriva, da ima pred letalnicami strahospoštovanje. Posebej je opozoril, da prvenstvo ne bo le boj za ekipno zmago med izjemnimi Avstrijci in Slovenci, ki jim skušajo slediti, ampak je opozoril tudi Norvežane, ki so rojeni letalci, in Nemce.

*** 244 metrov je rekord letalnice Kulm, ki je ga leta 2016 postavil Peter Prevc. Lani je Žiga Jelar poletel 247,5 metra, a je padel.

Noriaki Kasai za devet mest prehitel najboljšega Slovenca Selektor slovenske reprezentance Robert Hrgota je odločil, da bodo v sredo na Kulm odpotovali Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos ter Peter in Domen Prevc, ki bodo danes imeli zadnji trening v Planici. Morda bo dodal še šestega potnika, odločitev bo znana po vrnitvi ekipe s tekem celinskega pokala v Saporu na Japonskem, kjer Slovenci niso navdušili. Na prvi tekmi je bil 51-letni Noriaki Kasai z 11. mestom kot najboljši Japonec za devet mest boljši od najboljšega Slovenca (20. Maksim Bartolj). Na preostalih dveh tekmah je slovensko čast reševal Žak Mogel (6. in 11. mesto), za primerjavo dodajmo, da je bil Kasai 11. (znova najboljši Japonec) in 21. Reprezentant A Žiga Jelar išče pravo formo, saj je bil v Saporu diskvalificiran zaradi neustreznega dresa, nato pa je zasedel 21. in 13. mesto.