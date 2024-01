Med plazom se je večja skala zakotalila po brežini na parkirišče pred Tolminskimi koriti in ker obstaja velika nevarnost nadaljnjega padanja kamenja in drsenja zemljine, sta cesti po odredbi poveljnika občinskega štaba civilne zaščite Mihe Venclja do preklica zaprti za ves promet. Prejšnji teden je namreč večja skala padla tudi na cesto Zatolmin - Čadrg in poškodovala dovršen del cestišča in dolžini desetih metrov.

Predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnike je potrdil, da so bili poleg reševalcev nujne medicinske pomoči, policistov ter novogoriških kriminalistov na kraj tragičnega dogodka s strani pristojne službe napoteni tudi pripadnik GRS Tolmin in tamkajšnji gasilci. O tragični nesreči je Policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici) ter delovno inšpekcijsko službo.