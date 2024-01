To je bil izjemen vikend, pravi Cimerman. Operacijska dvorana je kljub stavki delovala »tako rekoč 24 ur.«

Med poškodbami prevladujejo zlomi. Veliko je bilo zlomljenih kolkov, kar je pogosto predvsem pri starejših, pa sicer tipičnih poškodb pri padcih, kot so poškodbe gležnja, goleni, komolca, zapestja, tudi hrbtenice. Dokler se ne bo ogrelo, teh padcev ne bo konec, je še ocenil Cimerman.

V UKC so pozvali k skrajni previdnosti pri sprehodih, predvsem starejše prebivalce. »Če je le možno, naj starejši ostanejo doma, saj je zanje ob nizkih temperaturah, ko so tla nepredvidljiva, vsak padec lahko usoden,« so opozorili.

Vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc ima podrobnejše podatke: od petka do nedelje popoldne sprejeli 38 poškodovancev. Dobršen del jih potrebuje operacijo, pri čemer so nekatere že operirali, nekateri pa na operacijo še čakajo, tudi od doma.

Od petka do nedelje so po besedah Tominca operirali 20 poškodovancev. Od tistih, ki so jih sprejeli konec tedna, jih na operativni poseg čaka še od 15 do 20, še od 10 do 15 jih čaka na operacijo od doma. K tem je treba dodatno prišteti tudi tiste, ki so jih sprejeli čez teden in potrebujejo operacijo.

»Če smo prejšnji teden od ponedeljka do četrtka zaradi zdrsa v povprečju obravnavali dve poškodbi na dan, smo jih ob koncu tedna kar 250. Tako smo imeli enega najbolj obremenjenih koncev tedna v tej zimi,« je povedal Tominc. Pojasnil je, da skušajo organizirati dodatne ekipe in dodatno operacijsko dvorano za čimprejšnje operiranje poškodovancev.

Zjutraj je bilo v Ljubljani -5 stopinj, zaradi toplotnega obrata pa so na Kredarici namerili dve stopinji plusa.