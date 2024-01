To je bil izjemen vikend, pravi Cimerman. Operacijska dvorana je kljub stavki delovala »tako rekoč 24 ur.«

Med poškodbami prevladujejo zlomi. Veliko je bilo zlomljenih kolkov, kar je pogosto predvsem pri starejših, pa sicer tipičnih poškodb pri padcih, kot so poškodbe gležnja, goleni, komolca, zapestja, tudi hrbtenice. Dokler se ne bo ogrelo, teh padcev ne bo konec, je še ocenil Cimerman.

V UKC Ljubljana so že ob koncu tedna poročali o številnih pacientih z zlomi. Ob tem so pozvali k skrajni previdnosti pri sprehodih, predvsem starejše prebivalce. "Če je le možno, naj starejši ostanejo doma, saj je zanje ob nizkih temperaturah, ko so tla nepredvidljiva, vsak padec lahko usoden," so opozorili.

Zjutraj je bilo v Ljubljani -5 stopinj, zaradi toplotnega obrata pa so na Kredarici namerili dve stopinji nad ničlo.