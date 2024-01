Potniški vlak je 21. decembra 2023 v okolici Postojne zbil šest delavcev Slovenskih železnic, ki so na tirih opravljali vzdrževalna dela. Dve osebi sta umrli, štirje pa so bili huje poškodovani. Ugotovitve predstavljata generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc.

Matjaž Kranjc je povedal, da je bil vzrok za nesrečo v celoti človeški faktor, vse naprave pa da so delovale brezhibno. Ugotovili so, da progovni prometnik ni oddal obvestila o odhodu vlaka, zato skupina delavcev ni bila obveščena o njegovem prihodu. Našli pa so tudi posredne vzroke: progovni čuvaj je imel vozni red, po katerem je imel vlak štiri minute zamude. Čuvaj je naredil napako, ker ni upošteval izvlečka iz voznega reda. Poleg tega čuvajska mesta niso bila optimalna, pravi Kranjc.

Že naslednji dan po nesreči so izdali dodatne varnostne ukrepe, ki se nanašajo med drugim na boljšo organizacijo delovišč –obvezno znižanje hitrosti vlaka in dodatni čuvaj na delovišču.

Dušan Mes je zatrdil, da nihče na nobenem zaslišanju ni opozarjal na slabo delo prometnika v preteklosti, celo obratno, pravi Mes, hvalili so ga kot dobrega delavca – če bi kdo nanj opozarjal, bi moralo to biti zabeleženo skladno s protokolom.

Progovni prometnik je imel pred nesrečo zasebne pogovore, kar je poslabšalo njegovo zbranost, je povedal Kranjc. Bil pa je v dobri psihofizični kondiciji, zato je nerazumljivo, tako Kranjc, zakaj ni opozoril na prihod vlaka.

Kar se tiče morebitne preobremenjenosti delavcev, nepravilnosti niso ugotovili.

Matjaž Kranjc pravi, da zaradi konfiguracije prog v Sloveniji, ki vodijo po ovinkih in soteskah, delovišče vedno varujeta dva čuvaja, v tem primeru pa ni bilo tako. Odslej delovodja ne bo mogel več sam presojati o potrebnem številu čuvajev na progi.

Družina umrlih terja odgovore