»Sovražnik je iz ruske regije Primorsko-Ahtarsk napadel z osmimi brezpilotnimi letalniki tipa šahed 136/131,« so v izjavi sporočile ukrajinske zračne sile. Kot so dodali, je vse drone sestrelila zračna obramba v več regijah južnega in osrednjega dela Ukrajine.

Ukrajinske oblasti prevzem nadzora v zračnem prostoru izpostavljajo kot prednostno nalogo za letošnje leto ter Zahod pozivajo k dobavi več sistemov zračne obrambe.

Novi ruski droni so sicer proti Ukrajini poleteli, potem ko je bilo več ruskih obmejnih regij v zadnjem času tarča napadov iz zraka. Cilj so bila večkrat skladišča nafte.

Tako Kijev kot ukrajinska vojska glede napadov ne dajeta izjav, čeprav so viri v ukrajinskih varnostnih silah za francosko tiskovno agencijo AFP prevzeli odgovornost zanje.

Moskva je nazadnje v nedeljo poročala o požaru na terminalu za zemeljski plin v pristanišču v Baltskem morju Ust-Luga. Operater Novatek je požar pripisal zunanjemu faktorju, drugih informacij pa ni podal.