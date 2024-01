Organizatorji letošnjega odprtega prvenstva Avstralije v tenisu so bili začudeni, ko se je v osmino finala med posameznicami in posamezniki od skupno 32 uvrstilo kar 20 slovanskih duš, med katere štejemo tudi Grka Stefanosa Cicipasa, ki ima rusko mamo. S Srbom Novakom Đokovićem in Poljakinjo Igo Šwiatek na čelu Slovani in Slovanke enostavno obvladujejo svetovni tenis in veličastne denarne nagrade, ki pa ob nepredstavljivo visokih zaslužkih, ki jih pospravijo organizatorji, za igralce in igralke še vedno niso omembe vredne vsote, pa čeprav bodo v Melbournu letos mednje razdelili 86,5 milijona avstralskih dolarjev (več kot 52 milijonov evrov), kar je 13 odstotkov več kot lani. Svoje smo dodali tudi Slovenci – trener Anej Morel iz Kopra je iz kvalifikacij do osmine finala pripeljal svojo varovanko, 20-letno Rusijo Marijo Timofejevo, ki jo je ustavila šele Ukrajinka Marta Kostjuk z gladko zmago s 6:2 in 6:1.

Rus predstavljen kot zlobnež

Rus Danil Medvedev je borec, podoben »ribežnu«​, ki nasprotnika tako rekoč ostrga. Kot dobro razmišljajoč prevarant na igrišču je bojda že zdaj usposobljen za kariero po športni upokojitvi – odličen prodajni ali reklamni agent bo. Tako so tretjega na lestvici ATP predstavili v eni od epizod serije Break point (Točka preloma), ki jo vrtijo na Netflixu, kot popolnega zlobneža. »Ljudje vedo, da sem zunaj igrišča krasen dečko,« se je po predvajanju branil Danil Medvedev, potem ko so objavili še njegove fotografije s Korenčki (Carota Boys). Gre za razposajeno skupino šestih prijateljev iz italijanskega Revella, oblečenih v kostume korenja, sicer strastnih navijačev Jannika Sinnerja, ki je slok, z oranžnimi lasmi že v rosnih letih dobil vzdevek Korenček. V Melbourne so Korenčki pripotovali na stroške svojega prvega sponzorja, italijanske kave Lavazza, in povabilo turistične zveze avstralske države Viktorije.

Prav Sinner in Rus Andrej Rubljov​ pa sta zaradi izjemno hitrega gibanja po igrišču glavna nočna mora štaba prvega favorita za zmago na letošnjem OP Avstralije Novaka Đokovića. Srb je, potem ko se je končno znebil prehlada, ki ga je pestil vse od prihoda v Melbourne, v osmini finala s 6:0, 6:0 in 6:3 pometel z Adrianom Mannarinom, pravim posebnežem med igralci. Nima namreč osebnega opremljevalca oblačil, ampak nosi sprane majice brez logotipov sponzorjev, ne razkazuje zasebnega življenja in se drži povsem zase, vseeno pa je pri petintridesetih v življenjski formi in prvi med Francozi na 19. mestu lestvice ATP. Mimogrede: edina sprememba v štabu Novaka Đokovića v letošnji sezoni je nov agent. Malo znani Charly Gomez-Herra je nadomestil v teniškem svetu dovolj prepoznavnega Italijana Edoarda Artaldija.

Zgornji del okostja turnirja pri ženskah dodobra oslabljen

Prva z lestvice WTA Iga Šwiatek pa bo po bolečem porazu – če verjamete ali ne, poljski novinarski kolegi v Melbournu so ga napovedali že dan prej – v osmini finala proti prikupni češki najstnici Lindi Noskovi s 3:6, 6:3, 6:4 morda končno dojela, da ji življenje s slušalkami na ušesih in družbo pametnih telefonov, na katerih lahko neprestano preverja, kaj o njej in njeni igri meni družabna spletna scena, v športu ravno ne koristi. Po Iginem odhodu domov in izpadih preostalih nosilk še pred njo je zgornji del okostja turnirja v ženski konkurenci dodobra oslabljen, v spodnjem delu pa je konkurenca neizprosna. Zdaj glavni favoritki za osvojitev pokala, Američanka Coco Gauff in Belorusinja Arina Sabalenka, se bosta pomerili že v polfinalu. Seveda morata prej priti skozi četrtfinale, kar pa dandanes ni nekaj samo po sebi umevnega.