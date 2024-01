Te napake pri »izvajanju operacije Poplava Al Aksa« so se najbrž zgodile zaradi »hitrega zloma izraelskega varnostnega in vojaškega sistema na mejnih območjih«, so hamasovci zapisali v 16 strani dolgem dokumentu, v katerem pa ni odgovora na vprašanje, katere naj bi bile te napake. V dokumentu, ki je objavljen v arabskem in angleškem jeziku, hkrati Hamas zahteva »takojšnji konec agresije na Gazo« kot tudi konec »genocida in zločinov nad palestinskim ljudstvom«. Ob tem odločno zavrača vsa mednarodna prizadevanja, ki vključujejo opredelitve o prihodnosti Gaze po vojni, in zatrjuje, da bo o njej odločalo izključno palestinsko ljudstvo.

Po poročanju Wall Street Journala naj bi ZDA, Egipt in Katar pritiskali na Izrael in Hamas, da naj pristaneta na postopni diplomatski proces, ki naj bi se začel z izpustitvijo talcev in na koncu pripeljal do umika izraelskih vojaških sil in konca vojne v Gazi. Pogovori naj bi se že v naslednjih dneh začeli v Kairu, trdi Wall Street Journal, ki se sklicuje na diplomatske kroge, a ti menda tudi priznavajo, da so še precej daleč od kakršnega koli soglasja.

Za zdaj se namreč še nadaljujejo nesoglasja med ameriškim predsednikom Bidnom in izraelskim premierjem Netanjahujem, ki vztrajno zanika izjavo ameriškega predsednika, da je rešitev z dvema državama po vojni v Gazi mogoča tudi z Netanjahujem kot predsednikom vlade v Izraelu. Biden je namreč v petek po telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem na vprašanja novinarjev, ali je rešitev z dvema državama z Netanjahujem na čelu izraelske vlade nemogoča, odgovoril, da ni tako. Toda Netanjahu je že v soboto zvečer prek X (nekdanjega twitterja) Bidnu sporočil, da ne bo pristal na nikakršne kompromise pri tem, da mora Izrael varnostno nadzorovati vse območje zahodno od reke Jordan, in rešitev z dvema državama temu nasprotuje. Izraelskega premierja so zaradi takšne drže kritizirale ne le ZDA, temveč tudi Združeni narodi, visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo politiko Josep Borrell pa je dejal, da je treba rešitev z dvema državama, če ne gre drugače, tudi vsiliti Izraelu, v nasprotnem primeru se bo krog nasilja vrtel iz generacije v generacijo. Borrell je hkrati obtožil Netanjahuja, da je izraelska vlada financirala Hamas s ciljem, da bi oslabila palestinske oblasti, ki jih vodi Fatah.