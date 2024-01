Kot so navedli v Dnevniku, so se potniki pritoževali, da so več ur čakali na ledeno mrzlem vlaku pri minus 14 stopinjah Celzije, saj na železniški postaji v Šentjurju ni bilo dovolj prostora za vse. Nadomestni avtobus naj čakali kar tri ure, v tem času pa naj premraženim potnikom, med katerimi sta bila tudi invalid in enomesečni dojenček, ne bi ponudili niti toplih napitkov.

Na Slovenskih železnicah so za nacionalno televizijo pojasnili, da so se nevšečnosti pojavljale zaradi težav z električno napetostjo. »Med Mariborom in Celjem je bilo sosledje več izrednih dogodkov, tako izpadov napetosti na več odsekih, kot tudi težave na sami kretnici v Šentjurju,« je pojasnila direktorica potniškega prometa pri Slovenskih železnicah Darja Kocjan, ki se je prizadetim potnikom opravičila.

Nadomestni avtobusni prevoz so potniki v Šentjurju dočakali po treh urah. Po navedbah TV Dnevnika jih je avtobus zapeljal do Celja, kjer so prestopili na nov vlak, ki je v Ljubljano namesto ob 19.30 prispel šele ob pol dveh zjutraj. Na Slovenskih železnicah so zagotovili, da bodo zaradi velike zamude potnikom povrnili denar za vozovnice.