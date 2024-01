Znova se krepijo premisleki o ukinitvi KPK

Študija, ki so jo po naročilu poslancev izdelali raziskovalci državnega zbora in smo jo neuradno pridobili na Dnevniku, se sicer ne opredeljuje do smotrnosti obstoja KPK ali do njene učinkovitosti, lahko pa glede na svoje izsledke služi kot politični argument ob vse bolj jasnih namerah po ukinitvi KPK. Ključno sporočilo študije je namreč ugotovitev, da v državah z najmanj korupcije posebnih neodvisnih organov za boj proti korupciji ni.