Kadrovska podhranjenost in neurejen položaj funkcionarjev

Na Transparency International Slovenia zaznavajo, »da politične institucije v Sloveniji le deloma podpirajo delovanje učinkovitega sistema integritete v praksi, vključno z delovanjem komisije za preprečevanje korupcije (KPK)«, je zapisala generalna sekretarka društva Maruša Babnik. »Odločbe KPK se vedno znova javno kritizira in se jih ne spoštuje oziroma nimajo posledic. Na to nakazujeta tudi dolgoletna kadrovska podhranjenost KPK ob povečanih pristojnostih in neurejen položaj funkcionarjev KPK, ki je znotraj plačnega sistema neustrezen glede na preostale sorodne neodvisne organe,« je dodala.