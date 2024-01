Mnogi vas primerjajo s piloti potniških letal. Je primerjava na mestu?

Ni na mestu. Edina skupna točka je prevoz stvari in potnikov, pri tem pa se konča. Seveda je odgovornost, kar se varnosti tiče, tako pilotov kot strojevodij velika, toda že ko pogledate pilotsko kabino, vidite kup instrumentov, ki jih je potrebno spremljati, pa številni meteorološki podatki... Mi smo na tirih, oni so v zraku. Že pri samem vzletu morajo paziti, da dosežejo določeno hitrost. Mi se z vremenom skorajda ne ukvarjamo. Seveda slabo vreme, predvsem gosta megla, vpliva na dinamiko vleke vlakov, tudi zavorna pot se podaljša, a načeloma vreme nima večjega vpliva. Še največji sovražnik je žled, ko se vozna žica obda z ledom in izgubimo kontakt. To lahko vleko vlakov celo zaustavi.

Ker vaša odgovornost je prav tako velika, prevažate lahko tudi nekaj sto ljudi.

Pristop do vožnje vlaka mora biti odgovoren. Železniški promet lahko opravljamo varno in urejeno le, če smo 100-odstotno pri stvari in se zavedamo svoje odgovornosti, ne samo do potnikov, temveč tudi do okolja.

Večina vašega dela ne pozna dobro. Kaj vse se dogaja v strojevodski kabini?

V novejših lokomotivah ali motornih garniturah je seveda veliko monitorjev za diagnostiko in upravljanje, prek katerih dobivamo različne podatke, ki nam povedo, v kakšnem stanju je lokomotiva ali motorna garnitura. Na podlagi tega sprejemamo določene odločitve glede same dinamike vožnje. Če se nam na primer zmanjša napetost v voznem vodu, zmanjšamo vlečno silo, če nam zmanjkuje zraka, ki je ključen za zavoro, moramo ugotoviti ali kompresor sploh deluje... Skratka, če pride do motnje, moramo ugotoviti, v kakšnem stanju je lokomotiva.

Je res, da med vožnjo ves čas pritiskate posebno stikalo, da se ve, da ste še vedno pri sebi?

Stikal je sicer več. Napravo imenujemo budnik in je varnostna naprava, ki preverja budnost strojevodje. Njena naloga je, da če bi strojevodji postalo slabo ali bi slučajno zaradi kakšnih drugih zdravstvenih razlogov postal nesposoben za vožnjo, da pride do zaustavitve vlaka. Če budnika ne držiš pet sekund, že pride do zaviranja vlaka, sicer pa imamo za osveževanje budnika na voljo 28 sekund. Najprej pride do opozorilnega zvočnega signala, če strojevodja ne odreagira, pride do prisilnega zaviranja vlaka.

Ker vožnja je verjetno psihično zahtevna, ne zgolj zaradi hitrostnih omejitev, temveč zaradi drugih vlakov, ki vam vozijo nasproti?

Ko ste že omenili, da si lahko vlaka peljeta nasproti: dva vlaka na enem tiru se naj ne bi znašla. Zato strojevodje o tem scenariju ne razmišljamo. Sicer pa je vožnja vlaka za nekoga z mojimi izkušnjami na nek način rutina, tako da o vožnji vlaka ne razmišljam veliko. Leta pač prinesejo svoje. Seveda pa je pri mlajših strojevodjih zgodba drugačna, saj nimajo dovolj kilometrine, da bi lahko tako rekoč samodejno upravljali z vozilom. Sam vozim vlak podobno rutinsko, kot vi vozite avto. Ko gredo stvari narobe in se začno zapletati, pa postane vožnja vlaka precej bolj zahtevna in pride znanje strojevodje še kako do izraza.

Nesreče, sploh hujše, so redke. Se je vam ali vašim kolegom že kdaj zgodilo, da ste nesrečo preprečili v zadnjem hipu?

Nesreče so izjemno redke. Seveda pride vsake toliko do situacije, ki ti požene adrenalin po žilah, saj je promet živa stvar. Nesreče so redke, ker imamo zelo varno signalno varnostno napravo, zato bi se za nesrečo moralo zgoditi zaporedje dogodkov. Če bo strojevodja naredil napako, do nesreče zagotovo še ne bo prišlo. Če pa jo naredijo še pri vodenju prometa, pa se stvari že začnejo zapletati in komplicirati. A za to so zelo majhne možnosti.

Je megla sicer vaš največji sovražnik, morate zaradi nje upočasniti vožnjo?

Hitrost vožnje v megli je odvisna od izkušenj strojevodje. Sam na primer hitrosti ne zmanjšujem, saj dobro poznam proge in me megla ne ovira. Le pri zaustavitvah vlaka na peronih si vzamem malce več rezerve, saj so v megli tirnice mastne in je zaustavitvena pot daljša, pa tudi orientacija je zaradi zmanjšane vidljivosti slabša.

Vožnja z vlakom med Slovenci ni najbolj priljubljena, saj je sploh pri daljših relacijah zamudna, tudi vozni red je zgodba zase, sploh če želimo potovati na tuje.

Zavedati se je potrebno naše infrastrukture in njene postavitve glede na geografijo naše države. Slovenija je geografsko zelo raznolika, imamo veliko sotesk, gora... kjer imamo speljane železniške proge. Za nameček pa na istih tirih ne upravljamo zgolj potniškega, temveč tudi tovorni promet. Luka Koper je leta 1993 pretovorila pet milijonov ton tovora, danes jih že 17, infrastruktura pa je več ali manj ostala enaka. S tem, kar imamo, pač upravljamo.

To je res škoda, v tujini so hitri vlaki uspešnica, potovanje pa je celo hitrejše in bolj udobno kot z letalom.

Res je, toda mi upravljamo tudi vlake, ki pridejo iz Avstrije ali Italije, Hrvaške in Madžarske in tudi oni imajo zamude iz različnih razlogov, imajo pa podobne probleme, kot jih imamo mi. Z obnavljanjem železniške infrastrukture pa se ti problemi manjšajo, delajo se novi podhodi na postajah in postajališčih, ko zaustavljanje nasproti vozečega vlaka ni več potrebno, ali pa cestni nivojski prehodi. Zavedati se morate, da marsikje vlak ne vozi hitro tudi zato, ker ogroža cestni promet, veliko je tudi lokov, kjer hitra vožnja ni mogoča, saj bi vlak lahko iztiril.

Kdaj bomo v Sloveniji imeli hitre vlake, se vožnje z več kot 200 kilometri na uro že veselite, ker je verjetno nekaj posebnega?

V Sloveniji lahko najhitreje z vlakom vozimo 160 kilometrov na uro. Seveda bi bilo super, če bi lahko vozili še hitreje, a bi morali spremeniti trase in jih postaviti mogoče ob avtocesti, da bi bila v celoti ločena od cestnega prometa, prav tako ne bi bilo toliko lokov ali ovinkov, če hočete. Le tako je moč dosegati visoke hitrosti.

Kako močne so dejansko lokomotive pri hitrih vlakih?

Nazivna moč novejše več sistemske Siemensove lokomotive eurosprinter serije 541 je 6400 kilovatov, kar je veliko, sploh v primerjavi z avtomobili ali hišnimi elektrarnami.

Verjetno se strojevodji, ki pelje s 300 kilometri na uro, po žilah izdatno preteka adrenalin?

Človek se vsega navadi. Če bi bila infrastruktura ustrezna, tudi vožnja s 300 km/h ne bi bila nič posebnega. Izkušen strojevodja je takšni hitrosti kos.

Je izobraževanje zahtevno, kako dolgo traja?

Je izjemno zahtevno, sploh če k stvari pristopiš resno. Naučiti se upravljati različno število lokomotiv in motornih garnitur je velik izziv. Vsaka je čisto drugačna. Potrebno se je naučiti tudi prometni, signalni pravilnik, pravilnik o zavorah in varnostnih napravah, tehnične predpise, in še kup drugih ki so polni različnih zakonov in zagotavljajo varno upravljanje vlečnih vozil. Teoretični del traja šest mesecev, nato sledi še praktični del, vse skupaj pa traja skorajda eno leto.

Zanimivo, da ta poklic žensk ne zanima. Na Slovenskih železnicah namreč ni niti ene strojevodkinje potniškega vlaka.

Osebno ne vidim razloga, zakaj ženska ne bi mogla opravljati tega poklica. Že v 80. letih smo imeli prvo astronavtko, ženske vozijo ladje, pilotirajo potniška letala. V drugih državah je žensk med strojevodji kar nekaj. Saj so tudi v Sloveniji, a pri konkurenčnih podjetjih.

Kakšen je vaš delovnik, vozite vsak dan?

Ne. Imamo dnevne in pa nočne izmene. V dnevni izmeni imamo nastope vsako uro ali še bolj na gosto od četrte zjutraj do desetih zvečer, v nočni pa od druge popoldan do desete zjutraj. Dnevna izmena traja 12 ur, nato sledi najmanj 24 ur počitka, temu sledi nočna izmena. Nočna je dosti zahtevnejša, utrujenost je v večji meri prisotna.

Še se spomnite, kdaj in kam ste odpeljali prvi vlak?

Po pravici povedano se ne spomnim, kdaj in kam sem vlak samostojno peljal prvič. Bilo je že dolgo nazaj, skorajda 15 let.

Kakšno je bilo takrat delo strojevodje, precej drugačno, kot je danes?

Spremenilo se je ogromno, tehnologija je danes čisto drugačna. Včasih so bile lokomotive bolj mehanske, danes prevladujejo računalniki. Takrat je strojevodja moral znati tudi še kaj popraviti, če je prišlo do okvare, danes pa se težave ugotavljajo s pomočjo diagnostike, že resetiranje ali pa ponovni zagon lokomotive ali motorne garniture lahko odpravi okvaro ali napako. Seveda pa imamo še kar nekaj lokomotiv in motornih garnitur starejšega tipa.

Znano je, da imate močan sindikat. Ste s plačo in pogoji dela zadovoljni?

Že sam delodajalec nam omogoča normalne pogoje dela. Upoštevajo tudi naše ugotovitve in pripombe, vsekakor je to plod dobrega dela sindikatov saj s kolektivno pogodbo in podpisanimi dogovori postavljajo pogoje za normalno opravljanje dela. Tudi sam sem v sindikatu precej dejaven. Svoje delo opravljam dobro in sem za to tudi redno plačan. Glede na veliko odgovornost pa so pričakovanja tudi višja. Mobinga pri nas skoraj ni. Pomembno je, da človek dobro opravlja svoje delo. Je pa sodelovanje sindikata in delodajalca na zelo visoki ravni in prav zaradi tega do kršitev kolektivne pogodbe ne prihaja.

V avtomobilizmu se vse vrti okoli elektrifikacije. Kako je s tem pri lokomotivah, je večina že elektrificiranih, so dizelsko gnane še vedno del prometa?

Dizelske so še vedno del prometa in bodo tudi v prihodnosti, saj dobimo nekaj novih. Razlog je v tem, da vse proge, sploh regionalne, niso v celoti elektrificirane, na primer kamniška, dolenjska, koroška... Tam so za vleko zadolžene dizelsko gnane lokomotive in motorne garniture. Pomembne so tudi v primeru poškodb vozne mreže ali v primeru žledu, da se lahko vleka vlakov opravlja tudi v takih primerih.

Kako sami gledate na elektrifikacijo?

Podpiram jo, se pa vožnja električnega ali dizelskega vlaka močno razlikuje, sploh kar se dinamike tiče. Mi imamo električne motorne garniture od Stadlerja, in sicer seriji 313 in 510, imata dosti večji zavorni učinek elektro dinamične zavore in tudi pospešujeta bistveno hitreje od dizelske garniture 610, zato ker so pri električnih izkoristki večji.

Kaj pa sistemi avtonomne vožnje, so sodobne lokomotive z njimi opremljene?

Te sisteme sodobni vlaki imajo. Sam nastavim željeno hitrost, vlak pa s hitrostjo upravlja sam, kot tudi sam zavira in pospešuje.

In kateri vlak je za vas sanjski in bi ga resnično radi vozili?

Zagotovo že omenjena Stadlerjeva 313 in 510, saj je udobje za strojevodjo na zelo visoki ravni, tudi potniško udobje je zgledno. Za nameček je zanesljivost izjemna. Upam, da teh vlakov dobimo še več, saj jih najraje vozim.

*** Napravo imenujemo budnik in je varnostna naprava, ki preverja budnost strojevodje. Njena naloga je, da če bi strojevodji postalo slabo ali bi slučajno zaradi kakšnih drugih zdravstvenih razlogov postal nesposoben za vožnjo, da pride do zaustavitve vlaka. Če budnika ne držiš pet sekund, že pride do zaviranja vlaka, sicer pa imamo za osveževanje budnika na voljo 28 sekund.

*** Pristop do vožnje vlaka mora biti odgovoren. Železniški promet lahko opravljamo varno in urejeno le, če smo 100-odstotno pri stvari in se zavedamo svoje odgovornosti, ne samo do potnikov, temveč tudi do okolja.