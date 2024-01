Tožilec Jože Levašič je vložil obtožnico zoper brata Nenada in Kosto Tabakovića zaradi vpletenosti v načrtovanje umora glavnega skesanca v zadevi Kavaški klan Darka Nevzatovića, je poročal časnik Večer. Likvidacijo naj bi sicer ukazal 42-letni Dragan Knežević iz Črne gore, sodelovali naj bi tudi srbska državljana, 37-letni Filip Vrzić in 25-letni Mirko Marinković​, ter 30-letni Hrvat Marco Skerbec. Vendar pa so ti štirje našim organom pregona nedosegljivi.

Nevzatović je imel pomembno vlogo v slovenski celici kavaškega klana, ki naj bi se na veliko ukvarjala s tihotapljenjem droge. Maja 2020 pa se je odločil, da policiji razkrije delovanje te hudodelske združbe. Avgusta tega leta naj bi ga poskušali prvič likvidirati, in sicer v Srbiji, nato pa še spomladi 2021 v Kopru. Tu naj bi ga iskala 52-letni Nenad in 48-letni Kosta Tabaković, a jim ga ni uspelo izslediti, saj je bil takrat že pod zaščito policije. Po neuradnih informacijah Večera naj bi načrtovalci umora obiskovali celo treninge njegove hčerke, če bi se slučajno prikazal tam.

»Da ga zmeljemo in raztopimo«

Načrti o likvidaciji naj bi bili različni. Po enem naj bi ga Marinković ustrelil s puško z dušilcem. Po drugem bi v jamo na cesti nastavili bombo in jo sprožili, ko bi tja pripeljal z avtom. Omenjali naj bi tudi ugrabitev in nato likvidacijo, trupla pa naj bi se znebili tako, da bi ga vrgli v stroj za mletje mesa. »Najbolj prepričljivo bi bilo, da bi lepo izginil v kleti pri onih ali kaj podobnega, da bi ga narezali na tanke rezine, potrebujemo mlinček za meso, da ga zmletega vržemo v morje ali da ga raznesemo po gozdu. Samo glej, da imaš nekoga v pripravljenosti, da nam pripelje stroj ali kislino, še boljše, da imamo oboje, da ga zmeljemo in raztopimo. Lahko je tudi živo apno, vendar ne bi razžrlo vseh kosti,« naj bi po poročanju Večera Marinković pisal Vrziću. Komunikacijo so preiskovalci našli na kodirani aplikaciji sky, ki so jo osumljenci uporabljali za medsebojne pogovore.

Nevzatović je z družino zdaj v programu za zaščito prič. Kosta Tabaković je bil zaradi tihotapljenja droge obsojen v Italiji in je kazen že prestal. Nenad Tabaković je eden od obtoženih v slovenskem primeru Kavaški klan, a mu trenutno ne sodijo zaradi večjih zdravstvenih težav. Vrzić je v priporu v Srbiji, ker naj bi septembra lani v Surčinu umoril svojega očeta, Kneževića pa so novembra lani aretirali v Franciji na podlagi mednarodne tiralice zaradi obtožb o umoru, trgovanju z drogo in drugih kaznivih dejanj. Za slovensko roko pravice bosta verjetno ostala nedosegljiva, saj sta iz držav zunaj EU, ki svojih državljanov ne izročata.