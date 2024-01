Odpravljanje posledic poplav: Nekatere prizadete že povabili na individualni sestanek

Na seznamu, ki ga je celjska občina poslala vladnim službam, je 35 poplavno in plazovno ogroženih objektov in ne 59, kot je pred dnevi za medije dejal vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic. Kot še pravijo na občini, se bo seznam v prihodnje še spreminjal in dopolnjeval, kakšen objekt bo lahko dodan ali umaknjen.