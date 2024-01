»Tako kot v preteklih letih smo bili tudi v minulem zelo uspešni pri organizaciji glasovanja in izvedbi participativnega proračuna,« pravi radovljiški župan Ciril Globočnik. V občini namreč dosegajo visoko udeležbo pri glasovanju o predlaganih projektih, kot pozitiven primer pa jih je izpostavil tudi Inštitut Danes je nov dan, ki raziskuje izvedbe tovrstnih praks.

Del občinskega proračuna za leti 2023 in 2024 je zasnovan kot participativni proračun, poimenovan Projekt za moj kraj. Za projekte, ki so jih predlagali in izglasovali občani, je namenjenih skupaj 400.000 evrov. Izmed 70 predlaganih so občani izglasovali 27 projektov, še dva pa je za izvedbo potrdila komisija za participativni proračun glede na ostanek zagotovljenih sredstev. Glasovanja se je udeležilo več kot 26 odstotkov upravičencev, torej občanov, starejših od 15 let.

Sodelovanje posameznikov in krajevnih skupnosti

»Predlogi so bili pametni, vendar vseh ni bilo mogoče sprejeti, saj smo omejeni s sredstvi,« pojasnjuje Globočnik in dodaja, da je sodelovanje posameznikov in krajevnih skupnostih pri projektu zelo dobro. Lani je bilo v radovljiški občini izpeljanih osem projektov participativnega proračuna, dvanajst projektov je dveletnih, devet pa jih načrtujejo v letošnjem letu. V Radovljici so tako na območju Cankarjeve in Gradnikove ulice zasadili 54 dreves, poslikan je podhod pod železniško progo ob Poljski poti. V Lescah pa so na otroškem igrišču zamenjali ograjo in uredili videonadzor.

Na smučarskotekaških progah v Kamni Gorici so obnovili lesena mostova in ograje, namestili lesena stojala za smuči in uredili hudournik, kupili so tudi opremo za vzdrževanje prog ter opozorilno in označevalno opremo. Dvorana Kulturnega doma Podnart pa je iz participativnega proračuna dobila opremo za različne prireditve.

V Begunjah, Mošnjah in Otoku so krajani izglasovali predlog o ureditvi talnih gibalnih poligonov za otroke v okolici vrtcev in šol. Talni poligon pri podružnični osnovni šoli v Mošnjah so uredili učitelji skupaj s starši in učenci, poligon pri podružnični osnovni šoli v Begunjah pa bodo učitelji narisali v letošnjem letu. Vrtec v Begunjah je namesto zunanjega talnega poligona, za katerega nima primernih površin, dobil polivalentne blazine za telovadnico.

Preostali projekti bodo končani letos

Občinska uprava je nekatere izglasovane projekte začela izvajati lani, končani pa bodo letos. Med njimi so denimo ureditev razsvetljave na igrišču za odbojko na mivki, ureditev razgledne točke na Volčjem hribu, pridobitev projektne dokumentacije za gradnjo krožišča v križišču Dežmanove in Hraške ceste pri osnovni šoli v Lescah, ureditev območja Pustega gradu ter ureditev avtobusnega postajališča, prehoda za pešce in pločnika na regionalni cesti v Begunjah.

Kot pravijo na občini, bodo letos med drugim v celoti uredili park Pr' Čebelc na nekdanjem parkirišču nad železniško postajo Radovljica, zgradili tribune na pomožnem igrišču nogometnega kluba Lesce, izdelali projektno dokumentacijo za ureditev poti do slapu Peračica in naročili izdelavo konservatorskega načrta za grad Kamen.