Nesporno smo ugotovili, da trditev drži. V predorih ni bilo snega. Ugotovili pa smo tudi, da gre dejansko za šalo, saj tokratna snežna pošiljka upravljalcev cest in komunalnih služb za čuda ni presenetila. Že kmalu po koncu sneženja so bile vse ceste v Ljubljani in okolici lepo prevozne. Kljub temu pa so se številni vozniki glasno pritoževali, češ da so morali do gležnjev v sneg, ko so zapustili avto. Oh, te mlade generacije ... Prave zime sploh ne poznajo. Vsi kot iz pesmi Bela snežinka.