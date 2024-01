V finalni vožnji pa ne bo nastopila najboljša slovenska slalomistka v sezoni Andreja Slokar, ki je po napaki na enem od zavojev zdrsnila na bok, zašla iz linije in odstopila.

Na startu ni bilo druge najboljše slalomistke sezone in drugouvrščene v seštevku zime domačinke Petre Vlhove, ki si je v padcu na sobotnem veleslalomu poškodovala kolenske vezi in je že končala sezono.

Po koncu sezone za Vlhovo ima vodilna slalomistka in smučarka v karavani Shiffrin odprto pot do 95. zmage v svetovnem pokalu, 58. na slalomih. Gre za rekordna dosežka.

Američanka lovi še en mejnik, tudi po številu uvrstitev na slalomske stopničke lahko od danes postane rekorderka in sama na vrhu lestvice. Trenutno si s slovitim Švedom Ingemarjem Stenmarkom delita 81 uvrstitev na zmagovalni oder na slalomih. Jasna gosti osmi ženski slalom v sezoni. Do konca zime bodo na sporedu še trije, 11. februarja sledi Soldeu v Andori, 10. marca Are na Švedskem in finalni v Saalbachu v Avstriji 16. marca.

Na slalomskem vrhu sta se v dosedanjem poteku sezone izmenjavali dve tekmovalki. Vlhova je v tej zimi pred poškodbo zmagala na treh slalomih (Levi I, Courchevel, Kranjska Gora), Shiffrin pa je bila pred vso konkurenco na štirih (Levi II, Killington, Lienz, Flachau).