Po prvih krogih izmenjave talcev in zapornikov konec lanskega novembra namerava palestinsko islamistično gibanje Hamas preostale talce izpustiti šele, ko se bo izraelska vojska umaknila iz Gaze. Netanjahu in več njegovih ministrov medtem vztraja, da bo osvoboditev talcev sledila šele po vojaškem porazu Hamasa.

Protestniki so medtem zahtevali odstop vlade v mestu Hajfa. Tudi v Jeruzalemu je več sto ljudi protestiralo proti izraelski vladi. Izraelska vojska je medtem v soboto sporočila, da so v enem od predorov Hamasa na območju Han Junisa odkrili domnevni zapor za talce. Po njihovih informacijah so v teh prostorih, ki so zadušljivi in vlažni, zadrževali okoli 20 talcev.

Hamas je 7. oktobra lani napadel območja na jugu Izraela, pri čemer je umrlo okoli 1200 ljudi, zajeli pa so tudi 250 talcev. Izrael se je na napad odzval z vojno proti Hamasu na območju Gaze, ki je terjala že skoraj 25.000 smrtnih žrtev, več deset tisoč pa je ranjenih. Konec novembra so v okviru začasnega premirja izvedli več izmenjav talcev in palestinskih ujetnikov. Trenutno je v enklavi še okoli 135 talcev, pri čemer izraelske oblasti domnevajo, da jih je okoli 25 mrtvih.