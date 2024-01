Na svoji stoti uradni tekmi je selektor Slovenije Matjaž Kek v Teksasu, tako kot njegov kolega na ameriški klopi Greg Berhalter, na prvem izzivu v letu 2024 vodil ekipo, v kateri ni bilo vseh "prvokategornikov", saj dvoboj ni bil v uradnem terminu Mednarodne nogometne zveze.

V ospredju je bilo tako na eni kot na drugi strani opazovanje kadrovskega potenciala za prihodnje izzive. Od stalnic v slovenski vrsti, v kateri zaradi bolezni v ZDA ni bilo prvotno poklicanega Sandra Jovanovića, sta bila tokrat le Žan Karničnik in tokratni kapetan Timi Max Elšnik.

Z Američani se je Slovenija merila tretjič, prvič na svetovnem prvenstvu 2010, ko je bil izid 2:2, drugič pa leta 2011 na prijateljski tekmi, ko so ZDA slavile s 3:2. Tokrat so po dobrem prvem in slabšem drugem polčasu zmagali Slovenci. Te, ki bodo poleti igrali na evropskem prvenstvu v Nemčiji, v pripravah na turnir stare celine čaka še nekaj tekem, med drugim 26. marca v Stožicah proti Portugalski.

Po dokaj mirnem uvodu je Danijel Šturm sprožil prvi nevarnejši strel na tekmi, poskusil je malce z leve strani, strel pa je ukrotil Patrick Schulte, sicer vratarju Columbusa, prvaka lige MLS, od koder so bili tokrat vsi ameriški igralci.

Slovenci so imeli vedno večjo pobudo, v 26. minuti pa so tudi povedli. Šturm je odvzel žogo in jo podal do Nejca Gradišarja, napadalec Rogaške pa je nato pokazal potencial, prehitel svojega čuvaja in mirno premagal še vratarja za 1:0.

V 30. minuti so imeli tudi domači dve lepi priložnosti, a je prvi strel obranil Igor Vekić, nato pa je uspešno blokiral še Karničnik. Američani so še nekajkrat opozorili nase, a niso več prišli do pravega strela, tako kot tudi ne Slovenci, ki so sicer v prvem delu pustili dober vtis.

Američani prevzeli pobudo

V uvodu drugega polčasa so bili Američani podjetnejši, v 57. minuti pa je moral spet posredovati Vekić po poskusu Shaqa Moora. Igro pa so še naprej vodili gostitelji, vendar posebej nevarni niso bili, nevarnejši je bil poskus Marka Zabukovnika po kotu z glavo, vendar je bil vseeno premalo natančen.

V 68. minuti je Timmy Tillman spet preizkusil Vekića, v 70. pa je Mitja Ilenič poskrbel za nekaj Schultovega dela. V 74. minuti je sodnik dosodil prekršek nad Šturmom na robu kazenskega prostora, a je posnetek pokazal, da je bil prekršek znotraj kazenskega prostora. Toda do enajstmetrovke ni prišlo, posledični prosti strel pa je izvedel prav Šturm in namučil ameriškega čuvaja mreže.

Na drugi strani je bil v 78. minuti premalo natančen Esmir Bajraktarević v kazenskem prostoru, John Tolkin je malce pozneje le za malo zgrešil cilj, v 83. pa je isti igralec na srečo gostujoče ekipe spet zgrešil v kazenskem prostoru.