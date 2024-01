Zakopane tradicionalno gostijo ekipno tekmo za svetovni pokal. V tem poljskem mestu je bila to že dvanajsta tekma na skakalnici Wielka Krokiew. Slovenski orli so se do danes lahko pohvalili s šestimi stopničkami, saj so bili trikrat najboljši med vsemi (2013, 2014 in 2022) še trikrat pa tretji (2015, 2017 in 2020). Slovenski postavi Lovro Kos, Domen in Peter Prevc ter Anže Lanišek je danes ob močnem vetru v hrbet uspelo nekaj, kar še ni nobeni slovenski ekipi do sedaj v Zakopanah - bili so drugi.

Tekmo je za Slovenijo odprl Lovro Kos, ki je naredil manjšo napako pri svojem skoku. S 123,5 metri je imel sedmo oceno prve skupine tekmovalcev. Več kot opravičil je svojo uvrstitev v ekipo Domen Prevc, ki je imel s 131,5 metri najboljšo oceno svoje skupine in je Slovenijo vrnil v igro za kolajno. Najuspešnejša slovenska orla zadnjih let Peter Prevc in Anže Lanišek sta svoje delo opravila brez napak in Sloveniji zagotovila drugo mesto po polovici tekme. Pred orli so bili le Avstrijci, ki so tokrat nastopili v postavi Michael Hayböck, Manuel Fettner, Jan Hörl in Stefan Kraft. Priborili so si 13,6 točke prednosti. Slovencem so za vrat dihali Nemci na tretjem mestu.

Avstrijci povsem ujeli Slovence

V finalni seriji so slovenski orli skakali še bolje. Svojo napako je popravil tudi Lovro Kos, a to žal ni bilo dovolj, da bi se varovanci Roberta Hrgote borili za svojo četrto zmago v Zakopanah. Še več, Avstrijci so bili izjemni in iz skoka v skok večali svojo prednost pred svojimi zasledovalci. Na koncu je ta pred Slovenci znašala kar 51,1 točke, kar pomeni, da so se severni sosedi povsem približali Slovencem v seštevku poljske turneje. Pred jutrišnjo posamično tekmo ima Slovenija v boju za nagrado vredno 50.000 € le še 2,4 točke pred Avstrijo. O boju za končno zmago bosta tako odločala najboljša posameznika iz slovenske in avstrijske vrste na jutrišnji tekmi. Danes sta bila to Hayböck in Kraft za Avstrijce in Domen Prevc ter Lovro Kos pri Slovencih. Tretje mesto so si v zadnjem skoku priborili danes Nemci, ki so po napaki vročega Rjojuja Kobajašija prehiteli Japonce in stopili na oder za zmagovalce.

Jutri bo posamična tekma v Zakopanah, začela se bo ob 16. uri.