»Vesel in ponosen sem, da smo v enem letu od pobude sporočila vladi, da so upokojenci še živi, prehodili pot do temeljev prave politične stranke,« je predsednik društva, nekdanji poslanec SDS in župan Tržiča Rupar povedal v izjavi za medije po kongresu.

Zaželel si je, da bi bila stranka partner z vsemi ostalimi strankami in z organizacijami, ki si prizadevajo za upokojence. Ob tem je zavrnil misel, da se opredeljujejo kot levi ali desni, saj da so ustanovljeni s ciljem, da zastopajo upokojence.

Pozval je k složnosti v državi, saj da so člani nove stranke že čez polovico življenja, preostanek katerega želijo preživeti v miru, blaginji in spokojno.

Meni namreč, da so upokojenci siti političnih delitev, saj so nekateri za upokojence naredili več, drugi manj, a vsi skupaj premalo. Dodal je, da so nedavno prejeli obvestilo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, da bo konec meseca začel zakonodajni postopek zakon o dvigu pokojnin, ki ga čakajo že od lanskega januarja. V podporo je podpise prispevalo 10.000 ljudi, »mnogo teh ljudi ni več med nami«, je povedal.

Pojasnil je, da je vseh ustanovnih članov stranke 439, na kongresu jih je bilo prisotnih 286. Začeli se bodo pripravljati na nastop na evropskih in državnozborskih volitvah, za katere Rupar upa, da bodo že letos.

Zaenkrat ni prejel še nobene čestitke od drugih političnih strank, bo pa vesel vsake, saj mu bo dala upanje, da gre za partnerje v reševanju problemov starejše generacije.