Po informacijah Arsa so najnižjo temperaturo danes ob 7. uri namerili na Kredarici (-18,7 stopinje), sledili so Celje (-16,3 stopinje), Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (-15,9 stopinje) in Rateče (-15,5 stopinje). Malenkost manj mrzlo je bilo na letališčih Maribor in Cerklje ob Krki (-13,5 stopinje) ter v Kočevju (-13,4 stopinje) in Črnomlju (-13 stopinj). Pod -10 stopinj je bilo še v Slovenj Gradcu (-11,9 stopinje), Murski Soboti (-11,1 stopinje), na Vojskem (-11 stopinj) in na Letališču Lesce (-10,3 stopinje). V Ljubljani je bilo -9,7 stopinje.

Po napovedi Arsa bo danes jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Tudi jutrišnja nedelja bo pretežno jasna, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -16 do -8, na Primorskem od -6 do -1, najvišje dnevne od -3 do 3, na Primorskem do 10 stopinj.

Vremenska napoved

Glede na obeti bo v ponedeljek sprva precej jasno z mrzlim in marsikje meglenim jutrom. Sredi dneva in popoldne se bo postopno pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V noči na torek bodo prehodno možne rahle padavine, v torek čez dan pa se bo delno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo, severnim Sredozemljem in severnim Balkanom se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam hladen in suh zrak.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden, le zjutraj bo zmerna obremenitev zaradi nizkih temperatur.

Na Hrvaškem ob obali orkanska burja

Iz Hrvaške danes po petkovem sneženju poročajo o zelo nizkih temperaturah, promet pa ponekod ovira močan veter. Zaradi orkanske burje je zaprta avtocesta A1 med Zagrebom in Splitom, za tovorna vozila pa trenutno ni prevozna nobena cestna povezava med notranjostjo Hrvaške in obalo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zaradi burje sta med drugim zaprta tudi jadranska magistrala med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno ter paški most.

Prav tako ne vozijo številni trajekti in katamarani na hrvaške otoke. Zaradi burje sicer za območje Reke velja rdeče vremensko opozorilo. Pričakujejo orkanske sunke vetra, ki lahko dosežejo hitrost do 180 kilometrov na uro.