Dolgo ju je prepričeval, da vložita 10.000 dolarjev

Sredi 90. let prejšnjega stoletja so internet uporabljale predvsem vlade in izobraževalne ustanove. Kljub tem omejitvam je bil Jeff Bezos, takrat star nekaj več kot trideset let, neomajen in je sledil svoji viziji, saj je videl širše možnosti, ki jih lahko ponudi internet. Rojen v Albuquerqueju je odraščal v Houstonu in Miamiju, leta 1986 pa je diplomiral na Univerzi Princeton iz elektrotehnike in računalništva. Do leta 1994 je bil zaposlen na Wall Streetu. Potem pa ga je obsedla poslovna ideja, ki se mu je porodila in jo je hotel na vsak način uresničiti. Leta 1994 se je Bezos zato kar 60-krat sestal in pogovarjal z družinskimi člani, prijatelji in potencialnimi vlagatelji, da bi jih prepričal, naj vložijo v njegovo idejo o spletni knjigarni. Od 60 ljudi, na katere se je obrnil, ga je 38 zavrnilo. Naložba 10.000 dolarjev v novonastalo spletno knjigarno se je vsekakor zdela tvegana in na precejšnje tveganje je Bezos opozarjal starše ter brata in sestro: »Želim, da se zavedate tveganja, ker želim biti doma za zahvalni dan tudi v primeru, da se to ne izide.« Prepričal jih je in podjetje je postalo javno 15. maja 1997 pri 18 dolarjih na delnico ter tako preživelo turbulentne čase rojevanja. Kar se je zgodilo v naslednjih dnevih, mesecih in letih, je seveda zgodovina. Polbrat Mark je pozneje zgradil uspešno kariero v oglaševanju in filantropiji, mlajša sestra Christina pa je ohranila diskretno dejavnost, ki se osredotoča na družinske in človekoljubne zadeve. No, pa iz tistih vloženih 10.000 dolarjev imata vsak dobro milijardo. Ali nekaj več. Kakšnih sto ali dvesto milijonov več.