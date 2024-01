Železna ženska, ki je Izrael ne mara

Sigrid Kaag je bila v preteklosti namestnica predsednika nizozemske vlade ter ministrica za finance in zunanje zadeve. Pred tem je 62-letna mati štirih otrok desetletja delala za Združene narode. Po študiju arabščine, tekoče pa govori še šest jezikov, je bila strokovnjakinja za Bližnji vzhod. Mednarodni diplomati so jo hvalili predvsem zaradi njenega dela pri uničevanju sirskih zalog kemičnega orožja, zaradi česar si je prislužila vzdevek železna ženska. Zdaj je Sigrid Kaag zadolžena za usklajevanje in nadzorovanje mednarodne nujne pomoči. Še preden je Hamas 7. oktobra lani napadel Izrael, je bilo v Gazi dobrih 80 odstotkov prebivalstva odvisnih od humanitarne pomoči, zdaj pa kaže, da bodo od nje odvisni skoraj vsi od 2,3 milijona prebivalcev Gaze. Pred njo je zelo zahtevna naloga, predvsem zato, ker še vedno ne ocenjujemo ljudi po njihovih dejanjih, ampak … Recimo v Izraelu ni priljubljena, ker je poročena s Palestincem Anisom Al Kagom, ki je ustanovil Mednarodni forum za mir, katerega cilj je spodbujanje dialoga med Izraelci in Palestinci, Evropejci in sredozemskimi državami.