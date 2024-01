V raznih razpravah o stanovanjski problematiki oziroma visokih najemninah glede na plače se to dejstvo premalo upošteva. Delimo se namreč na večino državljanov, ki nam je država stanovanja v začetku devetdesetih skoraj podarila, in tiste, ki tega darila niso prejeli. Seveda je treba dodati, da smo skoraj vsi tista »podarjena« stanovanja (kupnina je bila od 10 do 15 odstotkov tedanje vrednosti) v času socializma praktično že plačali. Vsi zaposleni smo pri plači plačevali namenski prispevek za stanovanjske sklade. Iz tega so se gradila stanovanja, ki so jih dajali potem v najem. Sam sem živel v stanovanju, ki sta ga dobila v najem starša šolnika najprej na podeželju in potem v stolpnici v Savskem naselju, ker je šola obupno iskala matematika in pozneje ravnatelja. Tudi za druge deficitarne poklice so bila na voljo stanovanja, tako da se tudi tu zgodovina ponavlja oziroma bi se morala.

Poleg najemnih stanovanj je bila tedaj druga možnost namensko varčevanje in ugodni krediti. Vsi, ki so v času visoke inflacije dobili kredite, so bili srečneži, kajti obroki so bili realno (tudi glede na plače) vedno nižji. Z uvedbo sestavljene obrestne mere z R+r (R je pomnilo revalorizacija z višino mesečne inflacije) konec 80. let je bilo te ugodnosti konec in so nekateri zašli v težave. Ampak če so preživeli, so bili nagrajeni s slabim Jazbinškovim zakonom, ki ni upošteval ne načina pridobitve družbenega stanovanja, ne socialnega statusa pri določitvi višine odkupnine in ne velikosti stanovanja ali hiše (v Murglah recimo). Ampak to je zgodovina.

Samo gradnja neprofitnih stanovanj ne bo zadosten ukrep

V sedanjosti se soočamo z velikim problemom. Skoraj vsi mirno govorijo, da naj bi minimalna plača pokrila »življenjske stroške«. Torej tudi najemnin! Vendar je ponder stroškov za najemnine le 1,2 odstotka. Celotni stroški za stanovanje tudi sicer znašajo le 13,9 odstotka, od česar odpade na energijo 7,9 odstotka. V letu 2022 je bila po podatkih SURS povprečna poraba za najemnino na gospodinjstvo vsega 49,74 evra na mesec. Verjetno od 85 do 90 odstotkov gospodinjstev za to ne porabi nič, drugi pa po izračunu od 332 do 497 evrov. In tu pridemo že do bistva, ki ga novinarji običajno strnejo v bombastične, toda realne besede: kako naj zaposleni s povprečno plačo 1320 evrov z nezaposleno partnerico ali partnerjem in otrokom poravna stroške za stanovanje v višini 650 evrov (najemnina na 450 evrov in stroški stanovanja 235 evrov)?

A je dejansko stanje še hujše! Glede na minimalne življenjske stroške, z minimalnim ponderjem za najemnino, pa še to nizko povprečno ter brez izdatkov za odplačila kreditov, se oblikuje minimalna plača. Ker naj bi bila ta izhodišče za vse razrede, je jasno, da je plača, ki bi v resnici pokrila tudi stroške najemnine (ali plačilo obrokov za kredit), daleč tudi od povprečne plače. Tako imajo tisti, ki morajo plačevati le obratovalne stroške stanovanj, vsak mesec od 400 do 500 evrov na mesec več kot tisti, ki jih v času sprejema Jazbinškovega zakona še ni bilo na svetu ali pa niso imeli sreče, da bi živeli v družbenem stanovanju (za mlajše pojasnilo: gre za stanovanja v lasti podjetij, javnih zavodov, skladov, občin …). In ja, če jim starši, ki so bili deležni tega darila, niso pripravljeni pomagati, imajo problem. Takšnih staršev je pravzaprav kar veliko, kajti starejši se zelo neradi selijo iz svojih brlogov, mladi pa nočejo živeti skupaj z njimi. Mi, ki smo dobili možnost poceni odkupa stanovanj, lahko tako mirno teh 400 do 500 evrov na mesec porabimo za izboljšanje kakovosti življenja. Pa naj gre za smučanje v Kranjski Gori ali izlete v Dubaj. Ali pa obiske restavracij s kulinaričnimi presežki ali boljši avto.

Gre za začarani krog, ki reproducira veliko krivic. Jasno je, da nelastniki stanovanj tudi s povprečnimi plačami samostojno bržkone nikoli ne bodo mogli rešiti stanovanjskega problema. Ker se realni nivo plač v Sloveniji še zelo zelo dolgo ne bo toliko povišal, je nujno, da pri vseh socialnih problemih oseb (družin) brez lastniških stanovanj država ciljno pomaga z namensko socialno pomočjo. Samo gradnja neprofitnih stanovanj pri nas iz navedenih razlogov ne bo zadosten ukrep. Ker dovolj nizka neprofitna najemnina ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov gradnje stanovanj (v mestih). Stanovanjska gradnja je pač draga. Tudi zaradi tega, ker se stanovanja, kjer bi izkoristili vsak meter stanovanja, skoraj ne gradijo. V stolpnici v Savskem smo živeli štirje na 54 kvadratnih metrih. Torej 13,5 kvadratnega metra na osebo, pa se nam je to zdelo kar v redu.

Opredelitve, koliko je uporaben normativ površine na družinskega člana, pri nas nisem zasledil. Ekonomska komisija ZN je za Evropo priporočala, da naj bi bil najmanjši standard 9 kvadratnih metrov na osebo. V pravilnikih za dodeljevanje stanovanj se recimo navaja, da naj bi tričlanska družina imela pravico do dvosobnega stanovanja z do 60 kvadratnimi metri površine. Iz poročila SURS izhaja, da je bila 1. decembra 2021 povprečna uporabna površina stanovanja na osebo 29,6 kvadratnega metra. To potrjuje mojo tezo, da pravzaprav kriza morda le ni tako velika, da pa je vprašanje, ali jo prav naslavljamo.

Menim, da smo Slovenci še zelo daleč od racionalnega ravnanja, kot ga je recimo v knjigi Končajte v bankrotu opisal Stephen M. Pollan. Na to kaže tudi oster negativen odziv na poskus uporabe rešitev, kot jih predlaga ameriški avtor, pred leti, ko naj bi se z nepremičninami zavarovala plačila v domovih za ostarele. Ostalo je, da mora bivanje oseb v domovih, pa čeprav so lastniki nepremičnin, v določenih primerih še vedno plačevati družba, nepremičnine pa podedujejo dediči.

Kako določiti namensko stanovanjsko solidarno pomoč, je seveda izziv. Bi kazalo v izračunu upoštevati morebitne nepremičnine staršev? Prav bi bilo, vendar bi s tem verjetno kršili določilo ustavno zagotovljene enakosti pred zakonom. Višina subvencije bi morala biti odvisna od vseh prihodkov na družinskega člana. S tem, da bi se morala pomoč direktno nakazovati za plačilo najemnine (lahko za profitno ali neprofitno stanovanje ali banki obrok kredita). Bistveno je, da se to ne bi smelo smatrati kot neka socialna pomoč, ampak namenska subvencija za zagotovitev človeka vrednega življenja.

Potrebujemo »namensko varčevanje«

Povsem pa smo pozabili na nujnost ponovne uvedbe »namenskega varčevanja«! Na preprosto dejstvo, da so stroški kredita za stanovanje brez lastnega deleža v višini vsaj 30 odstotkov enostavno preveliki (banka je recimo pripravljena odobriti do 80 odstotkov vrednosti stanovanja). Do nedavna smo sicer živeli v idili, ko je bila efektivna obrestna mera za stanovanjske kredite okoli 3 odstotke. Zdaj je pri fiksni obrestni meri okoli 4,5 odstotka, pri variabilni pa celo 5,7 odstotka.

Povsem normalno bi bilo, da bi bil stanovanjski kredit logično nadaljevanje »namenskega stanovanjskega varčevanja«. Vendar se o tem ne govori oziroma ne piše več veliko. Najbolje se to vidi, če vpišete to besedno zvezo v iskalnik. Ta vam bo najprej ponudil najrazličnejša varčevanja v skladih. Ko pridejo na vrsto banke, boste dobili ponudbo »za avto, novo kopalnico ali za medene tedne na drugem koncu sveta«. Ko sem kliknil na peti zadetek po vrsti, NLB, je bila ponujena možnost le za nenamenske depozite največ do enega leta. Veste, koliko bi bila obrestna mera? Polnih in natančnih 0,8000 odstotka! Tako je pri kreditih z variabilno obrestno mero obrestna marža kar 4,9 odstotka na leto! Toliko o problemu bank pri nas.

A vrnimo se k možnosti reševanja stanovanjske problematike. Pred mnogimi mnogimi leti sem za stanovanjski sklad pripravil poslovni načrt za ustanovitev namenske stanovanjske hranilnice. Takrat je bila obrestna marža nekje od 1,5 do 2,5 odstotka. V takšni hranilnici bi mladi, ki stopajo na trg dela, in njihovi v povprečju vendarle bistveno bolje plačani starši lahko dejansko namensko varčevali. Po recimo vsaj petih letih bi lahko najeli ugoden dolgoročni kredit za rešitev osnovnega stanovanjskega problema. Žal banke in politika ustanovitve hranilnice niso dopustile. In tako smo zdaj tam, kjer smo, z visoko obrestno maržo in brez namenskega varčevanja. Če prav razumem, je vladi in vsem strankam takšno stanje kar normalno. Pa ni! Lahko bi ukrepali proti izkoriščanju oligopola bank tudi z ustanovitvijo stanovanjske hranilnice in spodbujanjem varčevanja. Tedaj sem brez problema našel dobre prakse v drugih državah. Če bi uredili subvencioniranje najemnin in obrokov za kredit, bi ob delujočem namenskem varčevanju potem morda ugotovili, da je problem vendarle rešljiv.

Seveda je treba strogo ločiti pomoč pri zagotavljanju reševanja stanovanjskega problema od nakupov stanovanj, katerih cilj je ohranjanje vrednosti prihrankov ali poslovne priložnosti. Popolnima jasno je, da bodo zelo uspešni zdravniki, odvetniki, profesionalni športniki in podjetniki, potem ko plačajo vse davke, denar nekam naložili. Ali ga naložijo v stanovanja, ki naj bi nesla zlata jajca še njihovim potomcem, ali ga naložijo v domače ali tuje delnice, sklade, kriptovalute ali kakšna zagonska podjetja, je vendarle njihova odločitev.

Igor Kadunc