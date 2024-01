Konec angl. posredovanja

London, 20. jan. o. Angleška vlada je včeraj dobila na svoj načrt glede izvajanja nadzorstva nad državljansko vojno v Španiji odgovor od rdeče vlade v Valenciji in odgovor nacionalistov. Oba odgovora sta v bistvu odklonilna. Oba sicer priznavata angleški vladi dober namen, stavita pa take omejitve in posebne zahteve, da je ta načrt že treba smatrati za pokopanega. (…)

Vrednost posredovalnih predlogov pa se popolnoma uniči ob dejstvu, da je rdeča vlada dejansko že pooblastila vsa svoja zastopstva v inozemstvu, da lahko sprejemajo v špansko državljanstvo vse prostovoljce, ki se prijavijo. Vsi španski konzulati v Franciji so že začeli to navodilo izvajati in dnevno prihaja čez francosko mejo po več sto prostovoljcev, ki so preskrbljeni s pravilnimi državljanskimi izkazi. Takim prostovoljcem ne more prepovedati vstopa v Španijo nobena kontrola. Če pa začne tudi nacionalistična vlada izdajati listine o državljanstvu inozemcev, ki prihajajo v njene vrste, potem se bo položaj še bolj zapletel, kar pomeni, da se bodo morale evropske države odločiti, ali priznajo nacionalistično vlado kot zakonito špansko državno vlado ali ne. (…)

Slovenski dom, 20. januarja 1937

Anglija ne bo dovolila komunizma v Evropi

London, 20. jan. (Havas.) Včeraj popoldne se je začelo novo parlamentarno zasedanje. Po izjavi kolonijalnega ministra Malcolma Macdonalda o stikih med Veliko Britanijo in Irsko je povzel besedo zunanji minister Eden, da odgovori na vprašanje nekega delavskega poslanca, ali namerava vlada Velike Britanije vztrajati pri prepovedi prostovoljcev iz Velike Britanije glede na stališče drugih držav v tem vprašanju. Minister Eden je odgovoril, da bo angleška vztrajala pri prepovedi prostovoljcev, ne glede na stališče drugih držav. (…)

Eden je poudaril, da je potrebno, da naj vse države zmanjšajo svoje izdatke za oboroževanje. Toda uvajati je treba tudi nove metode za gospodarsko sodelovanje. Tako bi se zboljšali pogoji za razvoj povsod. Gospodarsko sodelovanje in politično pomirjenje morata nastopiti istočasno. Anglija ne bo nikdar pristala na to, da bi bila Evropa postavljena pred izbiro med desničarsko ali pa levičarsko diktaturo. Anglija ne bo nikdar dopustila, da bi demokratske države postale žarišče komunizma in njegove propagande. (Splošno ploskanje in odobravanje.) Nasprotno, veliko besed o miru in (…)

Predno pa bi končal svoj govor, hočem reči še nekaj besedi o Nemčiji. Glavno vprašanje vse Evrope je bodočnost Nemčije in vloga, ki jo mora Nemčija igrati v Evropi. To je narod 65 milijonov ljudi, ki sedaj previsoko dviga raso in nacionalizem. Svet se vprašuje, kam lahko privedejo ti nauki Nemčijo. (…) Nemčija mora sama odločevati o svoji usodi, vendar pa se mora zavedati svoje odgovornosti napram celi Evropi. Če se odloči za sodelovanje z Evropo, potem ne bo v Angliji nikogar, ki se te odločitve ne bi veselil in ki ji ne bi pri tem pomagal z vsem srcem. (…)

Izjava kneza namestnika o naši politiki

London, 20 januarja. Londonska lista »Daily Telegraph« in »Morningpost« prinašata včeraj na vidnih mestih in z velikimi črkami pod naslovom »Jugoslovanski knez namestnik govori o miroljubni politiki Jugoslavije« tole izjavo Nj. kr. Vis. kneza namestnika Pavla zastopniku Reuterja v Beogradu.

Ne verjamem v vojno. Verjamem, da se da mir ohraniti in da se bo ohranil. Krivo je hipnotiziranje narodov z vero, da je vojna neizogibna. Mislim, da je najboljše sredstvo za ohranitev miru ureditev razprtij in zboljšanja razmerja s sosedi. Če bi vsaka država vse storila v tej smeri, kar je v njeni moči, iskreno in odkrito, bi bil uspeh tega avtomatsko: splošni mir. To je bil doslej glavni cilj Jugoslavije. Mi smo ne samo okrepili in ohranili obstoječe zveze z našimi prijatelji, temveč smo celo zboljšali naše razmerje z državami, s katerimi smo v preteklosti imeli nekatere težkoče. To zboljšanje razmerja bo obrodilo, prepričani smo, pravo prijateljstvo, ki ne bo prav v ničemer škodljivo dosedanjim zvezam Jugoslavije.

Kaj pa komunizem?

(…) Obenem pa slišimo, da na Krškem polju zbirajo prostovoljce za rdečo armado v Španiji. Kdo bi si mislil! Torej tudi uboga Slovenija hoče vštric korakati z vsemi drugimi na velikem roparskem pohodu po svetu. Dežela je po krtovo prerita od komunizma in komunistov. Samo čakajo še, kdaj bodo mogli iz svojih podzemeljskih rovov na dan udariti in planiti po nas. Resen opomin za nas, da ne bodimo brezskrbni, ampak da bodimo pripravljeni, da nas nekega dne ne presenetijo in ne pomendrajo, kakor bi radi! (…)

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib