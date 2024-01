Na šopingu z Dominiko

Kupovanje avta je delo. Če bi imela denar, bi nekoga pooblastila, ga nemara plačala za ta opravek in se mi s tem ne bi bilo treba vseskozi ukvarjati. Tako pa bi sedaj potrebovala teden v toplicah, da pridem k sebi. Aja, ne bom si mogla privoščiti tedna v toplicah, ker kupujem avto in ne bo denarja. Raziskovanje terena, pridobivanje ponudb za avto, zavarovanj, pogovarjanje z ljudmi, ki se na to spoznajo, jih šravfajo, prodajajo, zavarujejo, so moja nova vsakdanja opravila. Včasih tudi večkrat na dan. Vedno je tudi dobro imeti na hitrem klicu moške, ki jim avtomobili niso posel, vedo pa vse o njih. Skratka, pester čas in glava, polna novih informacij. Vmes se večkrat slišim z očetom, brez njegovega keša ta akcija ne bi bila mogoča, ker je sofinancer in mora vse vedeti. Pri 53 letih prvič kupujem nov avto in brez očeta ga ne bi mogla. Ni šans. Katero novo delo naj si še najdem, da bom splavala skozi mesec? Spet klicarim svoje svetovalce, tokrat za delo, poznaš koga, veš, kje potrebujejo človeka mojih znanj, izkušenj, kvalitet, rabim denar. Delam lahko popoldne in ponoči. Da kupim avto in normalno živim. Kakšen večer sem bila noro utrujena od vseh številk, podatkov in sem si praznila glavo s katero koli BBC-jevo kriminalno serijo, trupla so me pomirila in odvrnila od realne situacije. Nisem se hotela odločiti na hitro, vsako ponudbo sem preverila in prespala. Včasih sem se sredi noči zbudila in računala. Primerjala ponudbe, si delala spisek svojih rednih stroškov, česa ne potrebujem, čemu naj se odpovem ... Ali bom sploh imela dovolj denarja za gorivo, da se bom z novim avtom lahko vozila? Vse številke znam na pamet, v glavi mi vseskozi brni. Sestavila sem listo procedure, na kaj moram biti pozorna, potek nakupa, registracije in naredila finančno konstrukcijo. Kar naprej jo preverjam in meljem, kje bi sklatila stroške.