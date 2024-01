#intervju John Malkovich, igralec: Prepričan sem bil, da bo film Biti John Malkovich polomija

»Ste kdaj želeli biti kdo drug? Sedaj ste lahko,« so leta 1999 oglaševali fantazijsko satiro Biti John Malkovich. Prek portala je bilo namreč mogoče vstopiti v njegove misli, videti z njegovimi očmi. Igralec John Malkovich sicer pravi, da je biti on včasih povsem vsakdanje ali dolgočasno, vendar se nad svojo dosedanjo umetniško kariero ne more in ne sme pritoževati. Nagrada emmy, dve nominaciji za nagrado oskar, sodelovanje z nekaterimi največjimi režiserji našega časa in več kot sedemdeset filmskih vlog odtehtajo prenekatere negativne izkušnje ali neuspehe. Ob velikem platnu in gledaliških odrih se v zadnjem času vse pogosteje pojavlja tudi na malih zaslonih.