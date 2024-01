#portret Prešernova nagrajenka: Erika Vouk, pesnica in prevajalka: Potiho žvižgam in molčim besede

Erika Vouk je izjemna in posebna pesnica, pisala je v srednji šoli in pozneje še leta, preden je izšla njena prva pesniška zbirka. Pisala je iz lastne potrebe, predano in zavzeto, kot bi jo bralke in bralci že ves čas čakali. Pisanje pesmi je bilo zanjo od vsega začetka voda in kruh. Ne smisel bivanja, ampak bivanje samo.