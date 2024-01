Tudi jaz bi stavkal

Tudi jaz bi stavkal. Tako kot zdravniki bi tudi jaz stavkal za druge, ne zase. Za bolnike in druge delavce v zdravstvu bi stavkal, pa za kakovostnejše javno zdravstvo. Stavkal bi za javno zdravstvo za vse državljane, vključno z Jocem Pečečnikom in Rokom Snežičem. Pa za pande v živalskem vrtu v Čengduju in za mir na svetu bi stavkal. Tudi jaz bi stavkal in kadar koli bi pred mene postavili mikrofon, bi poudaril, da pri tej stavki sploh ne gre zame in za mojo plačo, temveč gre za vlado, ki ne prepreči odhajanja mojih slabo plačanih kolegov k zasebnikom, v tujino ali druge poklice. Svojo stavko bi tudi jaz predstavil kot upor zoper vlado, kot upor zoper odnos vlade do nutrij in pravne države.