Prosilci za azil: Kdo prihaja k nam in zakaj?

Migracije so ena največjih umetnih težav sodobnega sveta. To nikakor ne pomeni, da se niso dogajale že v preteklosti, le tehnološki razvoj in birokracija sta prehode otežila. Poleg tega so migracije postale način nabiranja političnih točk desnih populistov, za tiste, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem, pa visok dobiček. Leta 2015 je Evropo doletel eden največjih migracijskih valov, saj je meje prečkalo kar 1,3 milijona ljudi. Mediji so opustili vse težave lastnih držav in v ospredje postavili migrante. Od tega leta dalje so vprašanja o migracijah izrednega pomena za politiko. In čeprav se nam zdi, da so migrantski valovi stvar preteklosti, se prihodi in prehodi niso ustavili.