Samsung je ta teden v San Joseju v Kaliforniji predstavil novo generacijo premijskih mobilnikov serije galaxy s. Pričakovano smo spet dobili tri mobilnike. Od teh je eden občutno bolj premijski od drugih dveh. Takšne poteze so v zadnjih letih postale trend. Poslužuje se jih tudi Apple. Gre pa Samsung letos spet na stara pota geografskega diskriminiranja z izborom procesorjev v mobilnikih. Pri premijskem razredu Samsungovih mobilnikov dveh hitrosti se v Evropi posledično pojavlja še večji razkorak kot denimo v ZDA.

Ker se piše leto 2024 in je bilo že na sejmu CES, ki v Las Vegasu tradicionalno odpre novo leto potrošniške elektronike, vse v znamenju umetne inteligence (tudi tisto, čemur bi še pred dobrim letom rekli zgolj algoritem ali velika baza podatkov), je Samsung z novo generacijo mobilnikov veliko stavil na umetno inteligenco. Verjetno največja novost serije pa je trajnostni vidik. Za mobilnike serije galaxy s24 je namreč Samsung ​obljubil zajetnih sedem let posodobitev operacijskega sistema in varnosti. S tem je verjetno naredil še pomembnejši korak v smeri trajnosti kot zgolj z uporabo recikliranih materialov. Za skrbnega uporabnika, ki svojega telefona fizično ne uniči, so bile ob bateriji prav posodobitve glavno ozko grlo pri zagotavljanju dolge življenjske dobe naprave. Sedem let je hkrati obdobje, ko se nakup telefona za okoli tisoč evrov tudi že lepo amortizira. Ob upočasnjevanju razvoja, ki smo mu priča v zadnjih letih, pa tudi, tehnično gledano, letos kupljena nova premijska naprava ni odpisana vnaprej.

Galaxy s24 in s24+

Osnovni razred novih mobilnikov sestavljata galaxy s24 in s24+. Glavne razlike med napravama so pri dimenzijah, ločljivosti zaslona in količini delovnega spomina. Oblikovno se od lanskih modelov praktično ne ločita. Ploski zaslon, stekleno plosko hrbtišče in aluminijasto ohišje, ki obe strani povezuje. Luknja za prednjo kamero sredi čela in trije ločeni objektivi na hrbtni strani. Dokaj standardno. Diagonala zaslona AMOLED pri s24 meri 15,75 centimetra (6,2 palca) in ima ločljivost 2340x1080 oziroma gostoto 416 pik na palec (ppi). Pri s24+ je diagonala 17 centimetrov (6,7 palca) z ločljivostjo 3120x1440 oziroma 513 ppi. Obe napravi imata prilagodljivo osveževanje zaslona z najvišjo frekvenco 120 hercev (Hz) in 2600 kandel najvišje svetilnosti. Seveda je tudi pri obeh podpora za HDR10+.

Pri obeh napravah Evropejci dobimo Samsungov procesor exynoss 2400, ki je zgodovinsko slabši od Qualcommovega snapdragona 8. Slednjega bodo v različici tretje generacije dobili kupci s24 in s24+ v ZDA, Kanadi, Južni Koreji in na Kitajskem. Osnovni model s24 ima ob tem še 8 GB delovnega spomina, medtem ko je pri s24+ tega v osnovnem paketu 12 GB. Prostora za shranjevanje je pri začetnem s24 128 GB, pri s24+ pa 256 GB. Kapaciteta baterije pri s24 znaša 4000 miliampernih ur (mAh), medtem ko je pri s24+ 900 mAh več. Pri s24 moč žičnega polnjenja zmore 25 vatov (W), pri s24+ pa že bolj spodobnih 45 vatov. Oba telefona podpirata tudi standard wifi 7. Odpornost proti vodi in prahu je pri obeh zagotovljena po standardu IP68, kar pomeni do 30 minut pod vodo na globini 1,5 metra.

Brez razlik je tudi pri sklopu kamer. Prednja kamera ima ločljivost 12 milijonov pik (MP), na hrbtni strani pa so še 50-MP glavna kamera, 10-MP teleobjektiv s 3-kratno optično povečavo in 12-MP ultraširokokotna kamera. Gre za identične specifikacije lanskima modeloma. Ceni osnovnih modelov znašata 899 evrov (galaxy s24) in 1149 evrov (galaxy s24+), kar je za 50 evrov ceneje od lanskih modelov.

Galaxy s24 ultra

Elitnež Samsungove serije galaxy s je tudi letos galaxy s24 ultra. Gre za duhovnega naslednika nekdanjega galaxy nota. Velik telefon z velikim zaslonom, z izredno zmogljivo kamero in še s pisalom, ki ga potegnemo iz ohišja, da smo lahko profesionalno učinkoviti.

Dizajn ultre se je letos nekoliko spremenil. Naredil je korak bliže Applovemu dizajnu. Zaslon je po novem ploščat. Enako velja za hrbtišče, ki je stekleno. Je pa nekoliko ukrivljeno ohišje. Da se ne bi preveč ločili od Appla, je tudi Samsung za ohišje uporabil titan. Na težo naprave to ni imelo kakšnega zaznavnega učinka. Diagonala zaslona AMOLED ostaja 17,3 centimetra (6,8 palca), a z ločljivostjo 3120x1440 oziroma gostoto 505 ppi, kar je malenkost bolje od lanskega modela. Druge zmogljivosti zaslona so enake kot pri prvih dveh telefonih. So pa zaslon pri ultri zaščitili z novim Corningovim steklom gorilla glass armor.

Pri ultri komplikacij s procesorji ni. Po vsem svetu, tudi v Evropi, bomo dobili Qualcommov procesor snapdragon 8 gen 3. Ob tem pa še 12 GB delovnega spomina pri vseh različicah in 256 GB prostora za shranjevanje pri začetnem modelu. Tudi tu je podpora za standard wifi 7. Kapaciteta baterije znaša 5000 mAh, žično polnjenje pa je na voljo z močjo 45 vatov. Odpornost proti vodi in prahu je tudi tu zagotovljena po standardu IP68.

Sklop kamer pri ultri je bil deležen delne posodobitve. Odlična 200-MP glavna kamera se vrača. Prav tako 10-MP teleobjektiv s 3-kratno povečavo in 12-MP ultraširokokotna kamera. So pa periskopski teleobjektiv, ki je imel v prejšnji seriji 10 MP ločljivosti in 10-kratno optično povečavo, zamenjali z novim, ki ima 50 MP ločljivosti in 5-kratno optično povečavo. Posodobitve je bila deležna tudi cena. Za vstopno ultro je treba plačati 1449 evrov, kar je 50 evrov več kot lani.

Umetna inteligenca

Velik del predstavitve novih naprav je bil posvečen umetni inteligenci. Razumljivo. Gre za vročo temo in Samsung se lahko pohvali, da je med prvimi pripeljal te funkcije na pametne telefone. Gre pa v resnici za posodobitev na ravni programske opreme, ki jo je razvil Google. Ta jo je najprej vgradil v svoje premijske telefone pixel 8 pro, zdaj pa odprl dostop še Samsungu. Zagotovo bodo dostop dobili tudi drugi konkurenti. Prav tako je Samsung razkril, da bo isto umetno inteligenco pripeljal še na izbrane lanske modele.

Umetna inteligenca sicer sliši na ime gemini nano in je najučinkovitejša, a najmanj zmogljiva različica Googlovega barda. To ji omogoča, da opravlja funkcije tudi brez spletne povezave in računske moči velikih podatkovnih centrov. Posledično se bodo lahko določene operacije odvile že z lastno računsko močjo telefona. Ker pa je Google ob koncu lanskega leta objavil dokaj zavajajočo demonstracijo zmogljivosti barda, smo previdno zadržani tudi do obljub Samsunga.

Med funkcijami umetne inteligence navajajo zmožnost prevajanja telefonskih pogovorov v živo med 13 podprtimi jeziki. Slovenščine ni med njimi. Omogoča tudi urejanje besedil in prilagajanje slogov pisanja ter prepisovanje govora. Prepisovanje je zanimivo tudi za novinarsko delo, a se v dosedanjih Googlovih izvedbah ni izkazalo za najbolj praktično ter je pogosto zahtevalo več dela s popravki kot z dejanskim tipkanjem.

Velik del funkcij se osredotoča na fotografije. Z obkroževanjem posameznih predmetov na slikah bo mogoče sprožiti iskanje za izdelki oziroma predmeti prek Googlovega iskalnika. Obljubljajo tudi močna orodja za urejanje fotografij. Google sicer že na dosedanjih napravah omogoča pametno brisanje elementov s fotografij. Po novem naj bi omogočal še druge oblike manipulacij, kot je premikanje izbranega elementa z enega dela fotografije na drugo mesto, dopolnjevanje fotografije onkraj meja zajetega kadra in podobno. Za povrh pa še zmožnost spremembe vseh videov v superpočasni posnetek z dopolnjevanjem frekvence zajemanja slike z dodatnimi ustvarjenimi sličicami. Sicer pa bomo že kmalu videli, kako se izkaže v praksi in kaj od tega je zares uporabno.

So pa pri Samsungu najbolj neučakanim ponudili dodatno akcijo, ki traja do 30. januarja. Do takrat bo kupec za ceno vstopnih modelov telefonov dobil modele z za stopničko več prostora za shranjevanje.

*** Integracija z umetno inteligenco je zlasti posodobitev na strani programske opreme. Še to pa je pravzaprav izdelal Google. Pričakuje se, da jo bo ponudil tudi drugim konkurentom.