Maska je jeseni 2021 v okviru 34. grafičnega bienala Ljubljana (skupaj z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom) organizirala konferenco z naslovom Konferenca YUFU, saj so želeli spodbuditi premislek o skupni jugoslovanski prihodnosti in odpreti diskusijo o jugofuturistični prihodnosti. Vse od konference dalje je jugofuturizem (YUFU) del njihovega raziskovanja.

V iskanju jugoslovanske prihodnosti

Na včerajšnji novinarski konferenci v prostorih zavoda Maska so tako predstavili prihajajoč sklepni festival oziroma Cikel YUFU. Dogodki se bodo zvrstili med 24. in 27. januarjem na različnih lokacijah. Jugofuturizem so ustvarjalci cikla opisali kot alternativni premislek generacije, ki se je znašla v postjugoslovanski nacionalno-neoliberalni politični stratosferi in si kot generacija sodobnosti in prihodnosti skuša vrniti upanje v prihodnost. Cikel YUFU je tako glas tranzicijske generacije oziroma tistih mladih, ki nekdanjo skupno državo poznajo le na podlagi pripovedovanj. Z njim želijo odpreti prostor diskusije, odpreti teme, kot so odrast, logika, vzdržnost, ekofeminizem, politike skrbi, medvrstna pravičnost, empatičnost in solidarnost, ter predvsem dokazati, da upanje za prihodnost še obstaja, ne glede na obliko. Ena izmed kuratork cikla Alja Lobnik je pojasnila, da cikel deluje kot središče diskutiranja in preizpraševanja futurizma tako skozi teoretski kot skozi performativni diskurz, in dodala, da so z odprtim pozivom iskali umetnike in umetnice, ki bi jugofuturizem prikazali z uprizoritveno umetnostjo.

Od performansa do modnega oblikovanja

V uvodnem delu cikla bo na ogled premiera performansa Kako dobro si se odrezala danes? vsestranske umetnice Alme Gačanin, ki je tudi prejemnica nagrade za mlade likovne umetnike Bosne in Hercegovine ZVONO. V njem avtorica problematizira nevidno in nadurno delo ter postavlja pod vprašaj čas, denar in vrednost. »Za nastanek projekta sem raziskovala in se pogovarjala z različnimi prekarnimi delavci po vsej nekdanji Jugoslaviji. Na neki način sem izvajala kup intervjujev. Skozi njih sem nato ustvarjala različne poglede, ki jih bo mogoče videti v performansu. Prav tako v performans vpletam bosanščino, s čimer želim pokazati, da so se nekdanji skupni jeziki med mladimi izgubili. Predvsem pa želim ilustrirati izgubljenost, ki jo je doživela moja država, ko je iz socializma prešla v nacionalizem in nato v šovinizem«, je o performansu povedala Alma Gačanin.

S premiero performansa Prihodnost 14B pa gledalce vabijo v drugačno, radikalno in realutopično prihodnost. »Gre za eksperiment oziroma poskus, kako na interdisciplinaren način povezati teorijo, aktivizem in umetniško prakso ter kako preko teh orodij govoriti o prihodnost in se ozirati na preteklost. Je torej nekakšen živi laboratorij in eksperiment transdisciplinarne skupine performerk, oblikovalk in aktivistk,« je performans pojasnjeval eden izmed ustvarjalcev Rok Kranjc.

Hrvaški producent, skladatelj in umetnostni zgodovinar Nikola Krgović - N/OBE se bo predstavil s Hybrid Dj Set, kjer bo prepletal klubsko glasbo in zvočne umetnosti, vse skupaj pa združil z vizualno podobo brutalističnih spomenikov partizanski revoluciji. V sklopu cikla se bodo predstavili tudi mladi filmski ustvarjalci, ki so posneli kratke filme v sodelovanju z Radiem Študent. Slednji bo prinesel jugofuturistične road-trip filmske zapise. »Nastali so trije avtorski filmi in radijske oddaje več ustvarjalcev, ki poskušajo odgovoriti na vprašanje, kaj je jugofuturizem,« je dejala kuratorka cikla Pia Brezavšček.

Maska je sodelovanje spletla tudi s katedro za oblikovanje tekstila in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer so študentje in študentke pripravili projekt, imenovan Šuškavke 21. stoletja. »Gre za modne premisleke študentk in študentov o ikoničnih 'šuškavkah' oziroma šelestečih trenirkah. Ker se študentje na fakulteti Jugoslavije ne spomnijo več, smo jih nagovorili, naj opravijo pogovore s svojimi starši in starimi starši. Nato so si izbrali neki ikoničen motiv nekdanje Jugoslavije, kot so cedevita, čokolino, kiosk, in ga povezali z eno izmed jugoslovanskih narodnih noš,« je projekt pojasnila somentorica projekta Sara Valenci.

Cikel YUFU se bo začel 24. januarja s predstavitvijo mednarodne raziskovalne skupine YUFU in spletne strani yufu.kompot, na kateri bo vsakdo lahko soustvarjal jugofuturistični manifest. Dogajanje cikla pa se bo zaključilo na Zatvoritvenem partyju z Balano & Đakko.

