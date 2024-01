»To bo najlepši snežak v Davosu, s šalom in kapo iz Srbije. Mislim, da je to tretji snežak, ki sem ga naredil v življenju. To je najboljši in najlepši snežak v Švici,« se je pohvalil. Zaželel si je tudi, da srbski športniki osvojijo čim več kolajn na olimpijskih igrah in v nogometu na naslednjem evropskem nogometnem prvenstvu. Vučić, ki ima tudi profil na instagramu in omrežju X, se je tiktoku pridružil 11. novembra lani, torej dober mesec pred volitvami, ki so bile 17. decembra, in si hitro začel nabirati sledilce. V svoji prvi objavi je sporočil: »Pozdravljeni, tiktokerji! Jaz sem Aleksandar.« Nato je sledilo še več bolj ali manj uspešnih objav, od objave posnetka svojega dvojnika do tega, da se je pohvalil s tem, da je Srb tudi lord Voldermort, zlobni lik iz Harryja Potterja. »Ali ste vedeli, da je lord Voldemort Srb?« je namreč sporočil minuli mesec na tiktoku ob videu, v katerem se je spomnil, da je britanskemu igralcu Ralphu Fiennesu izročil srbski potni list in osebno izkaznico. Fiennesu so srbsko državljanstvo podarili, ker je s svojim delovanjem v svetu na najlepši način promoviral njihovo državo in kulturo. x