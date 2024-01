Cyprien Sarrazin je zmagovalec prve od dveh smukaških tekem, najprestižnejših preizkušenj svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kitzbühelu. Sijajni Francoz v zadnjih tednih zmaguje na vseh prizoriščih, dobro formo pa je unovčil tudi na znameniti progi Streif. Z drugim mestom je presenetil Italijan Florian Schieder, tretji pa je bil najboljši alpski smučar na svetu Marco Odermatt. Švicar bo imel danes še eno priložnost, da izpolni svojo veliko željo sezone in se po Wengnu na najvišjo stopničko povzpne tudi v Kitzbühelu. Slovenski izkupiček je bil skromen, saj je zgolj dve točki svetovnega pokala osvojil Miha Hrobat, ki je sicer napovedoval vrhunsko uvrstitev. »Želeli smo si več. Miha je na treningih kazal več, na tekmi pa je bil v krču, zato ni dosegel prave hitrosti. Upam, da ga bo vse skupaj podžgalo na današnji preizkušnji,« je povedal glavni slovenski trener hitrih disciplin Aleš Gorza. »Dosegel sem zelo slab rezultat, zato sem razočaran,« je odkrito sporočil Miha Hrobat.

V svetu alpskega smučanja je v zadnjih dneh največ govora o hudih poškodbah in padcih, ki kosijo v moškem delu. Medtem ko sta Avstrijec Marco Schwarz in Francoz Alexis Pinturault že operirala križne vezi in končala sezono, je moral Norvežan Aleksander Aamodt Kilde ta teden drugič pod nož. Po padcu na wengenskem smuku je bil prejšnji teden podvržen nujni operaciji po poškodbi živca, ki jo je povzročila huda raztrganina mišice v goleni. V četrtek so ga v Innsbrucku operirali še enkrat, in sicer strgane vezi v rami.

Ženski del svetovnega pokala se bo danes in jutri nadaljeval na dvorišču najpopularnejše slovaške športnice. Za Petro Vlhova bo v Jasni navijala vsa Slovaška. V najbolj znanem slovaškem smučarskem središču je Slovakinja v svetovnem pokalu nastopila štirikrat. Prvič pred osmimi leti, ko je bila v slalomu deveta, v veleslalomu pa se ni uvrstila na drugo progo. Predlani je Petra Vlhova zmagala v veleslalomu, v slalomu pa je morala priznati premoč Mikaeli Shiffrin. Američanka, ki je v zanimivem dvoboju v torek pod žarometi v slalomu premagala slovaško tekmico, v zadnjih dneh doživlja težko obdobje, saj večino časa preživlja ob svojem partnerju Kildeju v Innsbrucku. V Jasni je bila prejšnji teden na treningu tudi slovenska reprezentanca, tako da se je dobro seznanila s konfiguracijo terena.