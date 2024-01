Župan, ki je hlev spremenil v dom

Vikija Lešnjaka se generacija osnovnošolcev, ki so na planino hodili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, spominja predvsem po zanj še danes značilni bradi in pipi, iz katere je vedno lepo dišalo. Predvsem pa po njegovi sposobnosti, da je znal otroke z vse planine povezati in, ko je bilo treba, tudi zaposliti. Bil je enostavno “stric Viki”, ki si je ob bajtarskih praznikih kot župan na glavo poveznil star gojzar.