Članica glavnega stavkovnega odbora Fidesa Ana Lina Vodušek je v izjavi za medije dodatno pojasnila, da ima Fides pri zaostrovanju »še nekaj manevrskega prostora, kar se tiče zakonskega minimalnega delovnega procesa«.

Zdravniki po njenih besedah od vlade zahtevajo, da spoštuje že dane zaveze, podpisane pred poldrugim letom. »Vlada potvarja podatke in zavaja glede poteka pogajanj in se tudi ponovno ne drži tistega, kar smo imeli dogovorjenega na prvih pogajanjih,« je bila kritična.

Sindikalni zaupniki sporočajo, da je ogorčenost nad vlado vseprisotna, zato bodo stavko dnevno zaostrovali, je napovedala. »Posledice bodo žal čutili bolniki, vendar naj odgovornost za to prevzame vlada, ki se ni držala dogovorov,« je dejala.

»Na zadnjih pogajanjih smo se dogovorili, da glede na to, da ta pogajalska skupina, s katero smo se pogajali, ni imela mandata, da bodo prenesli na vlado in poslali nekoga, ki ima mandat za podpis,« je odgovorila na vprašanje, v kateri fazi so trenutno pogajanja.

Iz sindikata pa so pisno sporočili še, da vzdrževanje poti naročanja ter izdaja zdravniških potrdil in zdravniških spričeval, na primer bolniških listov, ni obveznost zdravnikov v času stavke, razen v že znanih in objavljenih izjemah.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pojasnjujejo, da so zdravniki v času stavke dolžni zavarovanim osebam zagotavljati zdravstvene storitve, ki so nujne za socialno varnost zavarovancev, mednje pa da sodi tudi obravnava zavarovancev z namenom uveljavljanja njihove začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe.

ZZZS je zato ta teden pozval ministrstvo za zdravje, da v zvezi s tem vsem izvajalcem zdravstvenih storitev posreduje obvestilo, da tudi v času stavke obravnavajo zavarovane osebe zaradi uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, kar pomeni, da jim tudi v tem času izdajajo elektronske bolniške liste.

»Predlagamo, da bolniki, ki v času zdravniške stavke ne pridobijo potrebne dokumentacije, zahtevajo od ministrstva za zdravje potrdilo, da dokumentov zaradi stavke ne morejo pridobiti,« pa poudarjajo v Fidesu.

Zdravniki in zobozdravniki so v ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.